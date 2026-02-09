テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、衆院選で自民党が圧勝したことを報じた。

８日に投開票が行われ、自民党は定数４６５議席中３１６議席と過去最多の議席数を獲得したことを伝えた。

番組には政治ジャーナリストの田崎史郎氏がスタジオ生出演。今回の結果に「まさに驚天動地。１党で２／３、３１０議席を上回る政党というのは戦後初めて」と説明。「しかも３１６だけではなくて、候補者がそろっていなくて１３議席をとれなかったんですね。他の人（党）に献上してしまった。だから実力的には３２９議席だったわけです」と解説した。

司会の羽鳥アナウンサーは「もっと（候補者名簿に）載せておけば１３プラスだったんですね」と確認。そして「中道はもっと減らしているということですね」と４９議席にとどまった中道について述べた。

これに田崎氏は「それまでの民主党を支えてきた中心人物の方々、選挙に強いと言われてきた方々がバタバタと落ちているんですよね。本当に民主党が壊れたという感じがします」と私見を続けていた。