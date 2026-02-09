Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¡¢2·î20Æü(¶â)¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê·à¾ì¸ø³«·èÄê¡ª·à¾ì¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¿·Í½¹ð¤â²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï Âè1´ü¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦»³²¼À¶¸ç¡£¤½¤Î½é¤ÎÄ¹ÊÔ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¬¡¢Netflix±Ç²è¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
¡È²»³Ú¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ryo (supercell)¡¢kz(livetune)¡¢40mP¡¢HoneyWorks¡¢Aqu3ra¡¢yuigot¤È¤¤¤¦ï£¡¹¤¿¤ë¥Ü¥«¥íP¤ÎÌÌ¡¹¡£»³²¼¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢Êª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¾ð½ïÅª¤Ê³¨ºî¤ê¤È¡¢3D¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢Ì´¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ø¥Ä¥¯¥è¥ß¡Ù¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¡¢¡É²Î¡É¤Ç·Ò¤¬¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Îå«¤ò°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉÁ¤¯¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¡¢¡Øµã¤¤¿¤¤»ä¤ÏÇ¤ò¤«¤Ö¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÌöÆ°´¶¤¢¤ë±ÇÁü±é½Ð¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡É¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥í¥ê¥É¡É¤È¡¢º£²ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½é¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡¢´ÆÆÄ¡¦»³²¼À¶¸çÎ¨¤¤¤ë¡É¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥í¥Þ¥È¡É¤Î¥¿¥Ã¥°¤À¡£
ÆÃÊó±ÇÁü¤Î²ò¶Ø»þ¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖÏÃÂê¤Î±Ç²è¡×1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢SNSÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï1,500Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë(11·î28Æü»þÅÀ)¤Ê¤É¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ËÜºî¡£ÇÛ¿®³«»Ï¸å¤âX¥È¥ì¥ó¥É¡¢Yahoo¡ª¸¡º÷µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÇÛ¿®ÍâÆü¤Ë¤ÏNetflix¤Î¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öº£Æü¤Î±Ç²èTOP10¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª³¤³°¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÊ£¿ôÃÏ°è¤Ç¾å°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2·î20Æü(¶â)¤è¤ê£±½µ´Ö¸ÂÄê·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¡ª´ü´ÖÃæ¤ËÉñÂæ°§»¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÆÃÅµÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·à¾ì¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¿·Í½¹ð¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
Àè·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äX¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏNetflix¤Î¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öº£Æü¤Î±Ç²èTOP10¡×¤Ç1°Ì¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ½µ´ÖTOP10¡Ò±Ç²è¡Ó 4°Ì¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÒÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ó7°Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¤Ê¤¬¤éÂçÈ¿¶Á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ËÜºî¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¹ë²Ú¥Ü¥«¥íP¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿»³²¼´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤²»¶Á¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡×¡Ö·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤é10²ó´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È·à¾ì¸ø³«¤òÀÚË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÇÛ¿®¸å¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤È´üÂÔ¤¬¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾å±Ç·à¾ì¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏºîÉÊ¸ø¼°HP¤ª¤è¤ÓSNS¤Ç¿ï»þÈ¯É½¡¢¹¹¿·¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡È¤³¤Î°ì½Ö¤òºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤·¤è¤¦¡É¤È·àÃæ¶Ê¡ÖReply¡×¤Ç¤«¤°¤ä¤¬²Î¤¦¤¬¤´¤È¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤È±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡È¤³¤Î1½µ´Ö¤òºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¡É¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¡ª¤µ¤é¤ËËÜÊÔ¤Î¤È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï·à¾ì¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±é½Ð¤â¡ª
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
·à¾ì¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢
2·î22Æü(Æü)¡ÊÁ´4²ó¡Ë
¾ì½ê¡§¿·½É¥Ð¥ë¥È9¡¢¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³¡¢±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢ÆþÌî¼«Í³¡¢»³²¼À¶¸ç´ÆÆÄ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÎÁ¶â¡§2,400±ß
¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß
https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=776220
·à¾ì¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿ÉñÂæ°§»¢¤ò³«ºÅ¡ªËÜºî¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÉñÂæ°§»¢¤Ç¥¥ã¥¹¥È¡¢´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬ºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ãÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¡ä
·à¾ì¸ø³«·èÄê¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡ª»³²¼´ÆÆÄ¡¢¤Ø¤Á¤Þ¡Ê¥Ä¥¯¥è¥ß¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡¢±Ê¹¾¾´¹À¡Ê¸½¼Â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥¤¥é¥¹¥È½¸¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
Ì¾¾Î: ¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥é¥¹¥È½¸
¥µ¥¤¥º¡§A5¥µ¥¤¥º
¢¨2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¾å±Ç´Û¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤´´Õ¾Þ¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤¡¢1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÈóÇäÉÊ¤Ç¤¹¡£Å¾Çä¡¢ÆâÍÆ¤ÎÊ£¼Ì¡¦Ê£À½¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï±Ç²è¸ø¼°HP ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÈ¯À¼²ÄÇ½¾å±Ç¡ä
¤«¤°¤ä¤¿¤Á¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡É¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ªÀ¼½Ð¤·¡¦´¿À¼¡¦±þ±ç¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¼¤ä¡¢¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¤¬OK¤È¤Ê¤ëÈ¯À¼²ÄÇ½¾å±Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ªÆüÄø¡¢³«ºÅ·à¾ì¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºîÉÊ¸ø¼°HP¤ª¤è¤ÓSNS¤Ç¸åÆüÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡ã¥Ú¥¢³ä¡ä
°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤¼¤ÒÍ§¿Í¡¢²ÈÂ²etc¤Ë¤â¤ª´«¤á¤·¤Æ°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥Ú¥¢³ä¤òÁ´¤Æ¤Î¾å±Ç·à¾ì¤Ç¼Â»Ü¡ª´Õ¾ÞÎÁ¶â2,200±ß¤Î¤È¤³¤í2¿Í¤Ç´Ñ¤ë¤È¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤ê1,500±ß¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌÎÁ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨¥Ú¥¢³ä°ú¤Ï2Ì¾ÍÍ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£3Ì¾ÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¢3¿ÍÌÜ¤ÏÆÃÊÌÎÁ¶â2,200±ß¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·à¾ì¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¿·Í½¹ð¤¬ÅþÃå¡ªYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤¬¤ï¤º¤«4Æü¤Ç200Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Öray Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ªVersion¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¤«¤°¤ä¤ÈºÌÍÕ¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÊÌ¤ì¤Þ¤Ç¤ò¼ý¤á¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÔË¾¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àª¤¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤àËÜºî¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Ì´¤È´õË¾¤Î½¸¤Þ¤ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¡£
¾¯½÷¤¿¤Á¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡½
º£¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±Àè¤ÎÌ¤Íè¡£
ÅÔÆâ¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦17ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¼ò´óºÌÍÕ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤ËÎå¤àÄ¶ÀäÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æü¡¹¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²¾ÁÛ¶õ´Ö¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¤Î´ÉÍý¿Í·óÂç¿Íµ¤¥é¥¤¥Ð¡¼(ÇÛ¿®¼Ô)¡¦·î¸«¥ä¥Á¥è¤ÎÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£
¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤òºî¤êÃ¯¤â¤¬¼«Í³¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¤Ç¡¢ºÌÍÕ¤Ï¥ä¥Á¥è¤Î¿ä¤·³è¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¤ÇºÙ¡¹¤È¤ª¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ºÌÍÕ¤Ï¼·¿§¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÅÅÃì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
Ãæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£
Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ºÏ¢¤ìµ¢¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÌÍÕ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤â¤·¤ä¤«¤°¤äÉ±¤Ê¤Î¡©¡×
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤°¤äÉ±¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¡£
¤«¤°¤ä¤Î¤ª´ê¤¤(¤ï¤¬¤Þ¤Þ)¤ÇºÌÍÕ¤Ï¡¢¥Ä¥¯¥è¥ß¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼³èÆ°¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
ºÌÍÕ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²»³Ú¤òºî¤ê¡¢¤«¤°¤ä¤¬¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¤«¤°¤ä¤ò·î¤Ø¤ÈÏ¢¤ìÌá¤¹ÉÔµÈ¤Ê±Æ¤¬¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡½¡½
¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ö¤«¤°¤äÉ±¡×¤ÎÊª¸ì¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¤«¤°¤ä¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³
¼ò´óºÌÍÕ¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê
·î¸«¥ä¥Á¥è¡§Áá¸«º»¿¥
Äë¥¢¥¥é¡§ÆþÌî¼«Í³
¶ðÂôÍë¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
¶ðÂôÇµ°Í¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
°½ÄÝ°²²Ö¡§ÀÄ»³µÈÇ½
´Ò»³¿¿¼Â¡§¾®¸¶¹¥Èþ
FUSHI¡§Å£µÜÍý·Ã
Ãé¸¤¥ª¥¿¸ø¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
²µ»ö¾È¶×¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖEx-Otogibanashi¡×·î¸«¥ä¥Á¥è(cv.Áá¸«º»¿¥)
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¡Öray Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ªVersion¡×¤«¤°¤ä(cv.²ÆµÈ¤æ¤¦¤³)¡¢·î¸«¥ä¥Á¥è(cv.Áá¸«º»¿¥)
·àÃæ²Î³Ú¶ÊÄó¶¡
ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§»³²¼À¶¸ç
µÓËÜ¡§²ÆÀ¸¤µ¤¨¤ê/»³²¼À¶¸ç
¥Ä¥¯¥è¥ß¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Ø¤Á¤Þ
¸½¼Â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±Ê¹¾¾´¹À
¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡§Ãæ»³Ä¾ºÈ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¼µ¸ÍÂÀ°ì
¿§ºÌÀß·×¡§¹À¥¤¤¤Å¤ß
¥Ä¥¯¥è¥ß¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Åì¤ß¤º¤¿¤Þ¤ê/¥Õ¥¸¥â¥È¥´¡¼¥ë¥É(¥´¥¥ó¥¸¥ç)
¸½¼Â¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´¢Ã«¿ÎÈþ
CG´ÆÆÄ¡§Ä®ÅÄÀ¯×½(¥¹¥Æ¥£¥ß¥å¥é¥¹¥¤¥á¡¼¥¸)
CGÇØ·Ê¡§Áð´ÖÅ°Ìé(¥¥å¡¼¥ó¥×¥é¥ó¥È)
ÊÔ½¸¡§ÌÚÆîÎÃÂÀ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀéÍÕÂçÊå(Folium)
²»³Ú¡§¥³¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°¹¥·Ä°ìÏº
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§»³ËÜ¹¬¼£
À½ºî¡§¥³¥í¥ê¥É¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥í¥ê¥É/¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥í¥Þ¥È
ÇÛµë¡§¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.cho-kaguyahime.com