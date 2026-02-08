【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】の彼氏気分に♡ 自然体の笑顔がたまらない「妄想デート」をCHECK！

寒い冬は、より一層人肌が恋しくなる季節。恋人との甘〜いデートをしたくなりますよね。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とすごす「妄想デート」をお届け。普段は完ぺキなアイドルとして活動する優衣の恋人気分を堪能してください♡

櫻井優衣と妄想デート

世界でイチバン可愛い彼女。ふたりだけの特別な時間がはじまる。

まだまだ寒いこの季節は、人肌が恋しくなる。でも、大好きな恋人と一緒にいれば、その寒さも心地よくて、少しだけあったかく思えたり。

そんな幸せなひとときを、Ray㋲の櫻井優衣がお届けします。彼氏気分で、優衣とのデートをお楽しみください♡