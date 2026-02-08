【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】の彼氏気分に♡ 自然体の笑顔がたまらない「妄想デート」をCHECK！
寒い冬は、より一層人肌が恋しくなる季節。恋人との甘〜いデートをしたくなりますよね。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とすごす「妄想デート」をお届け。普段は完ぺキなアイドルとして活動する優衣の恋人気分を堪能してください♡
櫻井優衣と妄想デート
世界でイチバン可愛い彼女。ふたりだけの特別な時間がはじまる。
まだまだ寒いこの季節は、人肌が恋しくなる。でも、大好きな恋人と一緒にいれば、その寒さも心地よくて、少しだけあったかく思えたり。
そんな幸せなひとときを、Ray㋲の櫻井優衣がお届けします。彼氏気分で、優衣とのデートをお楽しみください♡
彼女が僕に見せる表情のひとつひとつが、自然と僕を笑顔にしてくれる
彼女はおもしろい。よく笑うし、よく泣くし、おなかがすくとわかりやすく不機嫌になる。そんなところが、なんかおもしろい。
喜怒哀楽の表情のどれもが、愛おしく思える。怒った顔も可愛いなんて、僕はどうかしているのだろうか。
「なに笑ってんの！」って不思議がる君を見て、僕は思うんだ。
そのすべての表情を、ずっとひとり占めできたらいいのに……。
撮影／三瓶康友 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／野口由佳（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海