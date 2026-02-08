ビール税抜29円だと！？「焼肉の和民」がカルビ29％増量＆上カルビ29％オフの肉の日セールを開催《2月9日から11日》

ワタミが全国で展開する「焼肉の和民」は、2026年2月9日から11日までの3日間限定で「ニクの日」を実施します。

年に一度の大盤振る舞い！

2月9日＝「肉（ニク）の日」にちなんで、2026年2月9日から11日までの期間、特別セールが開催されます。

特別セールの対象商品は以下の3つ。

・ワタミカルビ（中サイズ）：値段そのまま547円で29％増量

・ワタミ上カルビ：通常価格877円から29％オフの622円

・サントリー生：通常価格473円から422円引きの31円（税抜29円）

「サントリー生ビール」が31円（税抜29円）で注文できるのは、ひとり1杯限定。

なお、「ワタミカルビ」「ワタミ上カルビ」はひとりあたりの注文制限がなく、何皿でも注文可能です。

対象店舗は以下の通り。

大鳥居駅前店、横浜店、大和八木南口駅前店、川越東口クレアモール店、錦糸町南口駅前店、名駅店、なんば店、国分寺南口店、朝霞台駅前店、東岡崎駅前店、川西能勢口駅前店、本山駅前店、明石駅前店、調布南口店、小野店、梅田茶屋町店、志村坂上店、池袋東口店、亀有駅前店です。

詳しくは、公式サイトから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部