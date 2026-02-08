ハムスターを溺愛していたわんこ。ある日、そんな大好きなハムスターが亡くなってしまい……。その後に見せたわんこの切なすぎる行動がTikTokで110万回も再生され、「飼い主さんの方ちらちら見るの悲しいね…」「首傾げてるとこで泣いちゃったよおお」などの声が寄せられました。

【動画：犬が溺愛していた『ハムスター』が亡くなってしまい…『切なすぎる光景』に涙】

ハムスターが大好きだったわんこ

TikTokアカウント「ぷーちゃん」では、トイプードルの「ぷーちゃん」と「みるくちゃん」の日常が不定期に更新されています。

そんなみるくちゃんには、大好きなお友達がいます。それは……

ハムスターさん！ケージの中でちょこまか動き回るハムスターさんのことが気になり、外から見守っているうちに溺愛するようになったのだとか！

溺愛するハムスターがお空にいってしまい…

ハムスターさんをお外に出しても攻撃したり追い回したりせず、そっと視線を向けながら見守っていたというみるくちゃん。

しかし、ハムスターの寿命は犬に比べてとても短く、先にお空へと旅立ってしまったのです。すると、みるくちゃんは来る日も来る日もハムスターさんがいたケージを見上げていたのだそう……。

きっと、みるくちゃんはハムスターさんのことを「家族」として認識しており、そんな大好きなハムスターさんが突然いなくなり、状況を理解できていないのかもしれません。

溺愛するハムスターさんが亡くなってしまい、いつもいた場所から突然姿を消してしまった--そんな状況に寂しさを覚えているような様子が悲しげなみるくちゃんなのでした。

切なすぎる行動がSNSで話題に

みるくちゃんの切なすぎる光景はTikTokでも大きな話題になりました。投稿は記事執筆時点で110万回以上も再生されており、「飼い主さんの方ちらちら見るの悲しいね…」「首傾げてるとこで泣いちゃったよおお」「ハムちゃんの事が大好きだったんだね」などの声が寄せられました。

TikTokアカウント「ぷーちゃん」では、ハムスターさんの生前にみるくちゃんと交流している様子なども投稿されています。ぜひ生前のふたりの様子が気になる方は、アカウントを覗いてみてくださいね。

