YouTubeチャンネル「俺、ほたて」では、飼い主にブラッシングをしてもらう猫・ほたてくんの様子が配信され、動画のコメント欄には「わがままボディーでゴロゴロするほたてくんがかわいい」「自分で向きを変えてるのがとてもお利口」の声が続出しました。

【画像5枚】わがままボディーに癒やされる…ホタテくんの“されるがまま”の姿をチェック

「次は背中ニャ」 “されるがまま”の姿に癒やされる

注目を集めたのは「ブラッシングが大好きで自ら方向転換してくれるアザラシ」という動画です。画面中央にはもふもふの体で横になるほたてくんの姿が。前足をだらりと伸ばした姿から、とてもリラックスしている様子が伝わってきますね。

そこに飼い主さんがブラッシングをしに来ました。「ブラッシングの時間なのニャ」とすぐに悟ったほたてくんは、嫌がることなく背中をブラッシングしてもらっています。

背中のブラッシングに満足したほたてくん。「次は腹ニャ」と、自らゴロンとわがままボディーのおなかを見せます。

おなかの後に胸もやってもらったら、「次は背中なのニャ」とさらに姿勢を変更。くまなくブラッシングをしてもらえるようにおねだりします。ブラシがあたる場所によって、気持ちよさが少しずつ違うのかもしれません。何度も体の向きを変える姿がほほ笑ましいですね。

最後にブラッシングが終わった後の毛を体にのせられ、飼い主さんが離れると「え…？ もう終わりなのニャ？」としばらく飼い主さんから目を離すことができないほたてくんなのでした。

動画を見た人からは「アザラシほっくんかわいすぎる」「変化するタヌキやん」「こんなに大人しく体勢も変えてくれる猫は見たことないです」といった声が寄せられていました。ブラッシング時間は、ほたてくんにとって大切なリラックスタイムなのでしょう。