2025年11月14日の記事を編集して再掲載しています。

USB-Cケーブル「あっ、わたしこういうものです」

これがわかるだけで、どれだけ救われるか…。だって一口に「USB-Cケーブル」と言っても対応規格はそれぞれ。

これは60Wケーブル。こっちは100W、これは240W。転送速度はUSB2.0の480Mbps、これはUSB3.1 Gen1で5Gbps。しかし、こっちはUSB 3.1でもGen 2で10Gbps、おなじく10Gbps出るが、こちらはUSB 3.2 Gen 2だ。

「全部同じじゃないですか!?」

と言われたら、ちがいますよーっって返したいところなんだけど、正直同じに見えるからどうしろっていうの？

…どうしろっていうの!?

そんなUSB-Cケーブル、個体見分けられない問題に、エレコムがお手本を示してくれました。

Image: エレコム

こちら、新製品のUSB-Cケーブルたち。

最大240W対応で、スタンダード、高耐久、なめらかという3つのモデルが用意されています。それぞれ長さは0.5、1m、1.5m、2mの4パターン。

これだけなら「240Wってすごいね！」なんですけど、これらのケーブルの真の価値はコネクタ部分にあり。

Image: エレコム

よーく見ると、コネクタ部に対応する仕様が刻まれているのです。

つまり、コネクタを見れば「ふむ、これは充電は速いけど、データ転送は480Mbpsまでなんだな。映像出力（Alt mode）は対応していないんだな」とひと目でわかるって寸法です。控えめに見て神がかった配慮。

この表記、世界中で義務づけませんかね？ そうしたほうが、世の中ちょっぴり平和になる気がするの。

