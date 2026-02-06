エレコム、よくやった！ ひと目で「仕様」がわかるUSB-Cケーブル
USB-Cケーブル「あっ、わたしこういうものです」
これがわかるだけで、どれだけ救われるか…。だって一口に「USB-Cケーブル」と言っても対応規格はそれぞれ。
これは60Wケーブル。こっちは100W、これは240W。転送速度はUSB2.0の480Mbps、これはUSB3.1 Gen1で5Gbps。しかし、こっちはUSB 3.1でもGen 2で10Gbps、おなじく10Gbps出るが、こちらはUSB 3.2 Gen 2だ。
「全部同じじゃないですか!?」
と言われたら、ちがいますよーっって返したいところなんだけど、正直同じに見えるからどうしろっていうの？
…どうしろっていうの!?
そんなUSB-Cケーブル、個体見分けられない問題に、エレコムがお手本を示してくれました。
こちら、新製品のUSB-Cケーブルたち。
最大240W対応で、スタンダード、高耐久、なめらかという3つのモデルが用意されています。それぞれ長さは0.5、1m、1.5m、2mの4パターン。
これだけなら「240Wってすごいね！」なんですけど、これらのケーブルの真の価値はコネクタ部分にあり。
よーく見ると、コネクタ部に対応する仕様が刻まれているのです。
つまり、コネクタを見れば「ふむ、これは充電は速いけど、データ転送は480Mbpsまでなんだな。映像出力（Alt mode）は対応していないんだな」とひと目でわかるって寸法です。控えめに見て神がかった配慮。
この表記、世界中で義務づけませんかね？ そうしたほうが、世の中ちょっぴり平和になる気がするの。
