この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

助産師HISAKO「ママ友は友達じゃない」突然の無視…自身の経験を踏まえ対処法を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「【トラブル発生】保育園のママ友が急に無視するように…【LIVE切り抜き】」と題した動画を公開。保育園のママ友から突然無視されるようになったという相談に対し、自身の経験を交えながら「ママ友は友達ではない」という前提に立った人間関係の築き方と、トラブルへの対処法を語った。



動画でHISAKOさんは、視聴者から寄せられた「今まで仲良くしていたママ友に、いきなり挨拶もされず、目も合わせてもらえなくなった」という悩みに言及。このようなママ友間のトラブルは「あるあるです」と述べ、「世の中にはいろんな人がいます」「嘘やろ！ありえへんねんけど！っていう人って結構います」と、自分とは異なる価値観を持つ人が存在することをまず受け入れるべきだと説いた。



HISAKOさん自身も、過去に同様の経験があるという。その際は直接相手に理由を尋ねたところ、「うち1回でもアカンってなった人はもうアカンから」という言葉が返ってきたと明かした。理由も分からぬまま関係を絶たれたが、「それ以上執着する必要ってないじゃん」と割り切ったと語る。しかし、その後も幼稚園で顔を合わせるため、相手に無視され続けても「おはよう！」「またねー！」と挨拶だけは徹底して続けたという。



こうした経験からHISAKOさんは、「ママ友というのは友達じゃありません。子どもを介した知り合いです」と断言。関係性については「広く浅く」、社交辞令を基本とし、その中で本当に気の合う人が1人か2人見つかれば「ラッキーぐらい」と考えるのが良いとアドバイスした。無理に関係を築こうとせず、もし困ったことがあればママ友に聞くのではなく、園に直接連絡して確認するのが最善の方法だと締めくくった。