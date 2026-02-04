【「年齢制限付き乙女ゲーの悪役令嬢ですが、堅物騎士様が優秀過ぎてRイベントが一切おきない」】 竹コミ！ にて連載中

竹書房の女性向けコミックレーベル「バンブーコミックスBCf（ビーシーエフ）」が、2月5日で創刊から1周年を迎えた。

これを記念して、同レーベルでは電子ストアでのキャンペーンなどが行なわれている。弊誌では、この機会に同レーベル作品の試し読み記事を連続掲載する。

今回は、「年齢制限付き乙女ゲーの悪役令嬢ですが、堅物騎士様が優秀過ぎてRイベントが一切おきない」第1巻の1話から3話。本作は原作・来須みかん氏、漫画・藤こよみ氏による作品。

【あらすじ】

ある日、侯爵令嬢のロベリアは、自分が18禁乙女ゲームの悪役令嬢であること、そして、愛する妹が主人公のリリーだと気がついた。

「大切な妹をいやらしいめに合わせるわけにはいかない！あと、私が妹をイジメるなんてありえない！」そんなわけで、運命を変えるべく、ロベリアの奮闘が始まる！

転生前は、攻略対象者の王子ではなく、王子の護衛騎士を推していた彼女は、妹を助けながら、せっかくなので護衛騎士と両想いになれたら...と行動するも、相手はまったくロベリアに興味がない。しかも、護衛騎士の優秀さで、発生したRイベントがことごとく潰れていき......？

ロベリアは、無事ハッピーエンドにたどりつけるのか!?

（C）来須みかん・藤こよみ・竹書房