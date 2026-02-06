この冬食べたい新感覚スイーツ。チーズワンダーに冬限定のショコラナッツ生チーズケーキが登場

「CHEESE WONDER（チーズワンダー）」は2月4日より、冬の新フレーバー「CHEESE WONDER GIANT BLACK（チーズワンダー ジャイアント ブラック）」 の販売を開始しました。

■生ガトーショコラと生チーズムースをあわせた新作

同商品は、生ガトーショコラと生チーズムースをあわせた冬限定のショコラナッツ生チーズケーキです。全解凍ではとろりとしたムースの食感、半解凍でアイスのような食感と二通りの食べ方が楽しめます。

キャラメリゼナッツと、パリッと割れてすぐ溶けるチョコレートコーティングでより多層的な食感が楽しめるように仕上げています。

生ガトーショコラには、隠し味にクリームチーズを使っているほか、柔らかいくちどけに仕立てるためメレンゲを増やしています。

生チーズムースにはカスタードクリームを混ぜ、チョコレートとまろやかに調和するように仕上げています。

この冬、「CHEESE WONDER GIANT BLACK」で特別な食感と味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：CHEESE WONDER GIANT BLACK（チーズワンダー ジャイアント ブラック）

内容量：1箱6個入

価格：3,980円

保存方法：冷凍

取扱い：公式オンラインショップ ※毎週金曜と土曜の20時より販売

販売期間：2026年2月4日〜4月中旬

（フォルサ）