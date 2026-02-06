３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

米ＦＯＸ局はこれを受けて出場２０チームの「パワーランキング」を発表し、連覇を狙う侍ジャパンは３位にとどまった。１位は米国、２位はドミニカ共和国となった。

日本について同局は「正直に言えば、日本をここ（３位）に置くのはフェアではないかもしれない。侍ジャパンは、このランキング上位２チームほど多くのＭＬＢスーパースターを擁しているわけではないが、それでも国際大会の王者であることに変わりはない。それが否定されるまでは、そう評価され続けるべき存在だ」と論評。注目選手には大谷翔平、山本由伸、村上宗隆の３人を挙げ「前回大会のプールプレー（１次ラウンド）では、対戦相手を合計３０点差で上回った。さらに今回は、負傷のため前回大会を欠場した鈴木誠也も出場可能となる。大谷翔平は今回はＤＨ専任となるが、ＭＬＢ所属選手が９人おり、その中には新たにＭＬＢ入りした村上宗隆、岡本和真も含まれる」と紹介した。

「彼らは互いをよく知るメンバーで構成されており、井端弘和監督のロースターには、多数のＮＰＢトップ選手が名を連ねている。日本は大会前に十分な準備期間を共有できる立場にあり、連覇を狙う体制は整っている」と締めくくられていた。

▽ＦＯＸ局パワーランキングＴＯＰ１０

１ 米国

２ ドミニカ共和国

３ 日本

４ ベネズエラ

５ メキシコ

６ プエルトリコ

７ カナダ

８ イタリア

９ 韓国

１０ キューバ