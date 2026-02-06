この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関西テレビで毎週金曜深夜に放送している通販番組「真夜中市場＋ ～ハイヒールの本音でイイすぎます～」が、2月6日の放送で30周年を迎える。これを前に大阪市内で合同取材会が行われた。

お笑いコンビ・ハイヒール（リンゴさん、モモコさん）がMCを務める同番組は、1996（平成8）年に放送を開始。2人が視聴者と同じ「消費者目線」で商品をチェックし、本音でトークするスタイルを貫いてきた。

リンゴさんは「30年続いたのは、買っていただいている皆さん、見ていただいている皆さん、そしてスタッフの皆さんのおかげです。これからもますます頑張ります」と感謝。モモコさんも「この番組は、皆さんが買ってくれるから続いています。私たちが死ぬまでやろう、棺桶に入りながらでもやろうと思っていますので、最後の最後まで見ていただきたい」と意気込みを語った。

