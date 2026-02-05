東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベントの開催に先駆け、2026年3月9日より、東京ディズニーランド「ザ・ガゼーボ」では、ユニークな見た目のスペシャルメニューが登場。

まるでアイスクリームのような見た目でありながら、しっかりとした食べ応えのある「牛カルビコーン」が久しぶりに登場します☆

東京ディズニーランド「ザ・ガゼーボ」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト）

価格：900円

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「ザ・ガゼーボ」

アドベンチャーランドにある「ザ・ガゼーボ」では、手軽に食べられるカウンターサービスのメニューを提供しています。

今回のスペシャルメニューは、スウィーツの世界をテーマにしたイベントに合わせ、アイスクリームのようなビジュアルに仕上げた食事メニューです。

見た目の可愛らしさと、牛カルビのジューシーな味わいのギャップを楽しめる一品となっています。

コーンの中には、甘辛い味付けの牛カルビと、なめらかなマッシュポテトがたっぷりと詰まっています。

さらに、濃厚なアボカドマヨネーズが合わさり、クリーミーでコクのある味わいを引き立てます。

コーンの上部には、アイスクリームのように丸く盛り付けられたマッシュポテトが乗っており、写真映えも抜群。

片手で持てるため、パレード待ちやパーク散策のお供にもぴったりのメニューです。

スウィーツのような見た目で、しっかりと美味しいお食事メニュー。

東京ディズニーランド「ザ・ガゼーボ」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト）の紹介でした。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ」第6弾“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ 東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ」第6弾“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ 続きを見る

東京ディズニーランド“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめはこちら☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 牛カルビコーンが久しぶりの復活！東京ディズニーランド「ザ・ガゼーボ」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト） appeared first on Dtimes.