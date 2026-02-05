Image: オスカージャパン株式会社

夕食の準備を始めてから、お肉を解凍し忘れていたことに気づく。そんな思考が止まる瞬間、一度は経験あるんじゃないでしょうか？

急いで電子レンジで解凍すれば加熱ムラができるし、流水解凍は時間がかかりすぎる。

そんな冷凍食材にまつわる「あるある」な悩みに応えてくれるのが、プラズマ解凍＆除菌マシン「Defrosting Box」です。

10分で解凍完了。帰宅後すぐに調理スタート

「Defrosting Box」があれば、疲れて帰宅したときも、食材を冷凍庫から取り出してスタートボタンを押すだけです。

100gのステーキ肉なら解凍時間は約10分。メインの食材が、素早くスタンバイを終えます。

解凍が終わるのを待つあいだにお米をといだり野菜を切ったりと、調理の段取りが変わりそう。

レンジ解凍の加熱ムラ、「プラズマ風場技術」で対処

電子レンジでの解凍って、外側だけ煮えて中心はまだ凍っている……なんてことありますよね。「Defrosting Box」は、メーカー独自の「プラズマ風場技術」を採用。ボックス内にプラズマイオンを含む均一な空気の流れをつくり、食材を包み込むように解凍します。

内部と外部の温度差を抑えて、ドリップ（旨味成分）の流出を軽減。冷凍前のジューシーさや食感をできるだけキープできる仕組みです。

週末にまとめ買いしたお肉を小分け冷凍している方、釣った魚を冷凍保存している方には特に向いているかも。

UVC除菌機能つき。衛生面が気になる方にも安心

食材が0〜10℃の温度帯にあるとき、細菌が活動しやすくなるといわれています。

「Defrosting Box」には、260-280nm波長のUVC LEDランプを搭載。メーカーによると、解凍しながら細菌を99.99％除去するとのことです。

生のお肉やお刺身用の魚を扱うとき、小さな子どもがいる家庭では、この機能は心強いですね。

冷凍食材の解凍にまつわる「時間がない、品質が落ちる、衛生面が気になる」という3つの課題。これまではどれかを諦めるしかなかった、という方も多いのでは？ 「Defrosting Box」は、この3つにバランスよく対応できる1台です。

忙しい毎日のなかで、食事づくりをもう少しラクにしたい方は、ぜひ以下リンク先をチェックしてみてください。

