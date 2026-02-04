韓国に『ちいかわ』公式ショップ誕生！ 2．27にソウルのショッピングモール内に
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の公式ショップ「ちいかわショップ」が、2月27日（金）に、韓国ソウルのショッピングセンター、アイパークモール 龍山店に誕生することが、韓国の大元メディア（テウォンメディア）と同ショップのInstagramやXで発表された。
【写真】豪華すぎる！ 中国・上海の『ちいかわ』公式ショップ
■限定グッズに期待
今回誕生する「ちいかわショップ 龍山（ヨンサン）店」は、アイパークモール 龍山店 リビングパーク 3F ドーパミンステーションに位置する『ちいかわ』公式ショプ。
海外の『ちいかわ』公式ショプは、昨年7月に中国・上海に「ちいかわ上海旗艦店」、昨年12月に台湾・台北に「ちいかわショップ・イン・台北」と立て続けにオープンしており、今回が韓国初の公式ショップとなる。
「ちいかわショップ 龍山店」ができるアイパークモール 龍山店は、「ポケモンカードショップ」や「シルバニアファミリー」のポップアップ、ジブリの公式ショップ「どんぐりの森」など日本でおなじみのキャラクターたちの店舗が多数出店されているショッピングモール。
「ちいかわ上海旗艦店」では上海蟹スタイルのちいかわたちの限定グッズが、「ちいかわショップ・イン・台北」では、垂れたうさ耳スタイルのちいかわたちの限定グッズが展開されてきたので、韓国限定のアイテム展開にも期待がかかる。
引用：「DAEWON MEDIA」Instagram（＠popcon_daewonmedia）
