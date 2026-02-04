画像はWF-1000XM5。 Image: Andrew Liszewski / Gizmodo

ソニーのワイヤレスヘッドホン最高峰といえばWH-1000XM6。ワイヤレスイヤホンならWF-1000XM5。このイヤホンの後継機「WF-1000XM6」がもうすぐ発表されると期待が高まっていますが、フライングきました。

デザイン一新の大幅アプデ

発表前のはずのWF-1000XM6が表示されてしまったのは、タイの家電サイトPower Buy。Redditユーザーが発見、Xではスクショがポストされています。コップンカー（ありがとう）ですね。

WF-1000XM6、見ただけで大幅アップデートを期待したくなります。まず、デザインが一新。XM5のツヤ＆丸っこいイヤホンとは全く違い、スリムな楕円でマット仕上げになっています。充電器も同じく、スリムかつマット。ハイエンドモデルらしい、落ち着いた高級感のあるデザインです。

Sony WF-1000XM6 Leaked:https://t.co/8S2t37EavP pic.twitter.com/udDv93U3HX - @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) February 2, 2026

今までは、主に黒とシルバーの2色展開だったWF-1000XMシリーズ（途中からカラバリ追加はあった）。今回のフライングでも黒とシルバーのみがでていますが、一説では最初からピンク登場で3色展開という噂も。このカラバリの噂を聞いたとき、色でお茶を濁すマイナーアプデなんじゃないの？と思ってごめんなさい。大型アプデ、俄然楽しみになってきました。

気になる機能は

TheWalkmanBlogは、イヤホン左右それぞれにマイクが1つずつ追加され、計片耳4マイクになると予想。マイクの数が増えることで、通話音質が向上するだけでなく、ANC性能もあがるかもしれません。

また、TheWalkmanBlogはFCC（米国連邦通信委員会）書類から、DSEE（Digital Sound Enhancement Engine） Extremeを搭載する可能性もあるとか。これはAIを活用した音質アップスケール技術です。

価格もフライングしており、タイでの価格は1万1990バーツ、約6万円。…XM5は発売価格4万円ちょいでしたし、さすがにこれはねぇ。ドルでは320ドルあたりという予想もでていて、それだと約4万8000円ほど。前モデルから5000円ほど値上がりで、これは昨今のなんでも値上がりを考えるとありそうな話。

早ければ来週にも発表される可能性あり。遅くても春の新生活には間に合いそうです。