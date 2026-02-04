彼氏の部屋に入ってビックリ。8畳にドーンと置かれた意外すぎるものとは？／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年2月23日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
あなたには、彼氏の部屋で見つけてビックリしてしまった物はありますか？
今回は2人の女性の驚きエピソードをご紹介しましょう。
◆彼氏の部屋に行くのは断られる…
高橋美帆さん（仮名・28歳・派遣社員）は、マッチングアプリでNさん（30歳・会社員）と出会いました。
「ドラマ『サ道』好きのコミュニティでNと意気投合しました。コロナ感染が怖くてほとんどサウナに行けなくなってしまった私に、Nは空いている穴場サウナをいくつも教えてくれたんです」
彼と、今までで一番整（ととの）うことができたサウナや、お気に入りのサウナ飯の話をしていると美帆さんはとてもリラックスできたそう。
「あと、声というか話し方がとても優しいところにも惹かれました。見た目もお笑いトリオ・パンサー向井さんみたいなホンワカした雰囲気で可愛いんですよ」
そして順調に交際が始まり、週2ペースで彼が美帆さんの部屋に遊びにくるようになりました。
「最初はあまり気にならなかったのですが、付き合ってからしばらく経っているのに、私が『Nの部屋に遊びに行かせて』と頼むとやんわり断られるのっておかしくない？と思うようになって」
◆前に女性を部屋に招待してフラれたという彼
「もしかしたら、Nはとっかえひっかえ色んな女を連れ込んでいて、急に私が訪ねて行ったりしたらめんどうだから部屋を知られたくないとか？」と嫌な妄想が広がり、どうしようもなくなった美帆さんは彼に正直に伝えました。
「Nは『僕が女をとっかえひっかえなんてできる訳ないでしょ？』と驚きながら『心配させてごめん。僕の部屋に来るのはいいけど…引かないでね』とやっとOKをくれたんです」
彼の部屋に向かう途中「実は以前、いいなと思っていた女性を部屋に招待して振られたことがある」という話を聞き、いったいどんな部屋なのか美帆さんはドキドキが止まらなかったそう。
「玄関を入ると、すぐにキッチンでわりと整頓してあって『あぁ、ゴミ屋敷とかじゃなくて良かった』と思いました。そして扉を開けて8畳程の部屋に入った瞬間、思わず『えー！』と声を上げてしまいました」
◆ヤフオクで見かけた中古のお神輿に一目惚れ
なんとそこにはお神輿（みこし）が…部屋の大部分をしめて鎮座（ちんざ）していました。
「どういうことかと話しを聞いたら、Nは根っからの祭り好きで、毎年あちこちのお祭りに行っては神輿を担ぐのが生きがいだそうで“まさかこの優しい口調のNがお祭り男だったなんて！”と意外すぎてビックリしましたね」
ですがコロナ禍でお祭りが次々と中止になり、すっかり元気をなくしていた時に、偶然ヤフオクで見かけた中古のお神輿に一目惚れしたNさんは、つい落札してしまったのだとか。
「いくら好きだからって、お神輿を買うって！と笑ってしまいました。私は面白いなと思ってしまいましたが、でもこれを見て引いてしまった女性の気持ちも分かります（笑）」
夜にはお布団を敷き（ベッドがあるとお神輿を部屋に飾れないので捨てたそう）お神輿とNさんと川の字になって寝ていると…。
「Nが『やっと本当のことを話せて嬉しい。受け入れてもらえて良かった〜』と噛み締めるように言うので、私まで嬉しくなったんですよ」
はやくコロナが落ち着いて、彼が張り切ってお神輿を担ぐ姿を見てみたいと語る美帆さんなのでした。
続いては、彼氏の部屋に大量にあるものを見て、ドン引きしてしまった女性の話です。
◆彼の家に泊まったことがなかった
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
あなたには、彼氏の部屋で見つけてビックリしてしまった物はありますか？
今回は2人の女性の驚きエピソードをご紹介しましょう。
◆彼氏の部屋に行くのは断られる…
高橋美帆さん（仮名・28歳・派遣社員）は、マッチングアプリでNさん（30歳・会社員）と出会いました。
彼と、今までで一番整（ととの）うことができたサウナや、お気に入りのサウナ飯の話をしていると美帆さんはとてもリラックスできたそう。
「あと、声というか話し方がとても優しいところにも惹かれました。見た目もお笑いトリオ・パンサー向井さんみたいなホンワカした雰囲気で可愛いんですよ」
そして順調に交際が始まり、週2ペースで彼が美帆さんの部屋に遊びにくるようになりました。
「最初はあまり気にならなかったのですが、付き合ってからしばらく経っているのに、私が『Nの部屋に遊びに行かせて』と頼むとやんわり断られるのっておかしくない？と思うようになって」
◆前に女性を部屋に招待してフラれたという彼
「もしかしたら、Nはとっかえひっかえ色んな女を連れ込んでいて、急に私が訪ねて行ったりしたらめんどうだから部屋を知られたくないとか？」と嫌な妄想が広がり、どうしようもなくなった美帆さんは彼に正直に伝えました。
「Nは『僕が女をとっかえひっかえなんてできる訳ないでしょ？』と驚きながら『心配させてごめん。僕の部屋に来るのはいいけど…引かないでね』とやっとOKをくれたんです」
彼の部屋に向かう途中「実は以前、いいなと思っていた女性を部屋に招待して振られたことがある」という話を聞き、いったいどんな部屋なのか美帆さんはドキドキが止まらなかったそう。
「玄関を入ると、すぐにキッチンでわりと整頓してあって『あぁ、ゴミ屋敷とかじゃなくて良かった』と思いました。そして扉を開けて8畳程の部屋に入った瞬間、思わず『えー！』と声を上げてしまいました」
◆ヤフオクで見かけた中古のお神輿に一目惚れ
なんとそこにはお神輿（みこし）が…部屋の大部分をしめて鎮座（ちんざ）していました。
「どういうことかと話しを聞いたら、Nは根っからの祭り好きで、毎年あちこちのお祭りに行っては神輿を担ぐのが生きがいだそうで“まさかこの優しい口調のNがお祭り男だったなんて！”と意外すぎてビックリしましたね」
ですがコロナ禍でお祭りが次々と中止になり、すっかり元気をなくしていた時に、偶然ヤフオクで見かけた中古のお神輿に一目惚れしたNさんは、つい落札してしまったのだとか。
「いくら好きだからって、お神輿を買うって！と笑ってしまいました。私は面白いなと思ってしまいましたが、でもこれを見て引いてしまった女性の気持ちも分かります（笑）」
夜にはお布団を敷き（ベッドがあるとお神輿を部屋に飾れないので捨てたそう）お神輿とNさんと川の字になって寝ていると…。
「Nが『やっと本当のことを話せて嬉しい。受け入れてもらえて良かった〜』と噛み締めるように言うので、私まで嬉しくなったんですよ」
はやくコロナが落ち着いて、彼が張り切ってお神輿を担ぐ姿を見てみたいと語る美帆さんなのでした。
続いては、彼氏の部屋に大量にあるものを見て、ドン引きしてしまった女性の話です。
◆彼の家に泊まったことがなかった