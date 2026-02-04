ブルベさん向け！多幸感メイクのやり方＆おすすめアイテム

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。幸せなオーラが溢れる多幸感メイク。コーラル系のコスメを使う印象が強いため、ブルベだと多幸感メイクが似合わないと思っている方もいるのではないでしょうか？今回はブルベさんでも似合う多幸感メイクの方法とオススメのアイテムをご紹介いたします。

ブルベさん向け多幸感メイクアイテム

ブルベさんにオススメの多幸感メイクアイテムはこちらです。

A：LUMMIR ライト オン アイズ シャドウ パレット 11PM 05 ロザビーチ

B：peripera シロッピー トック チーク 03 愛情満タンモーブ

C：shu uemuraキヌケアグローアップ グリームBG 938 G ルージュミラージュ

D：rom＆nd ハンオールブロウカラ 05 ダスキーローズ

E：D-UP シルキーリキッドアイライナーWP ピーチモカ

F：mude インスパイアスキニーカーリングマスカラ 08 モハーベピンク

青みの強いカラーや深みのあるカラーを使ってしまうと、透明感のある涼しげな印象や大人っぽいシックな印象のメイクになってしまいます。

ブルベさんが多幸感メイクをする時は、ローズ・モーブカラーのコスメを使うと血色感が出るのでオススメです◎

また、ベースメイクやポイントメイクはツヤを少し残したセミツヤ〜セミマットに仕上げると多幸感が出ます！

ブルベさん向け多幸感メイク方法

Eye

Aのアイシャドウを使ってアイメイクをしていきます。

．戞璽垢鬚泙屬秦澗里謀匹蠅泙后

◆´，播匹辰辛分の上にさらに重ねて塗ります。

二重幅と下まぶたのキワに塗ります。

ぁ々目上〜目尻に締め色を塗ります。

ァ［淆泙半紊泙屬燭涼羶瓦縫薀瓩鯏匹蠅泙后

マスカラとアイライナーはローズやモーブ、ボルドーなどのカラーコスメを使うと柔らかい印象の目元に仕上がります！

Eyebrow

自眉の黒さが残っていると、顔全体の統一感がなく、垢抜けない印象に…。

ほんのり赤みのある眉マスカラで自眉の黒さを消すと、多幸感のある顔印象になります！

Cheek

ツヤ感のあるローズやニュートラルピンクのチークを使うと、多幸感の溢れるほっぺに仕上がります。

パウダーチークより、リキッドチークの方がじゅわっと発色して、より多幸感を演出できます ♪

Lip

ラメが入ったリップを使うと、華やかで多幸感溢れる印象になります！

青みの強いピンクや深みのあるボルドーのリップを使うと多幸感が無くなってしまうので、ニュートラルなピンクのリップを使うのがオススメです◎

ニュートラルピンクに繊細なラメが入った、shu uemuraキヌケアグローアップ グリームBG 938 G ルージュミラージュを使いました！

いかがでしたか？今回はブルベさんでも似合う多幸感メイクの方法とオススメのアイテムをご紹介しました！

ローズ・モーブ・ニュートラル系のピンクのコスメをメインに使うと、ブルベさんでも似合う多幸感メイクに仕上がるので、ぜひお試しください♡