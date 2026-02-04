慶応義塾大生の剣道女子タレント、伊藤悠真（ゆうみ）さん（22）が「ぶつかりおじさん」を撃退したことが話題となっている。



【写真】ぶつかりおじさんを撃退した伊藤悠真さんの素顔

伊藤悠真さんは剣道で全国大会出場経験がある剣豪。伊藤さんは金曜の夜、雑踏で女性に対してぶつかって来る「ぶつかりおじさん」に遭遇したとXに投稿した。「明らかに狙って突っ込んできたけど、こちらは剣道で鍛えた体幹と肩。微動だにせず正面から受け止めてしまった」と故意の激突に応じると、ぶつかりおじさんが派手に体勢を崩してよろけてしまったため、伊藤さんは反射的に「あ、すみません」と謝った。「武士道が出ちゃった」と茶目っ気を込めて振り返った。



その後の投稿では、衝突に至った経緯をあらためて説明し、「私が相手を避けようと右斜め前へ進んでいたのに、相手が明らかにこちらへ向かってきたので、私の左肩で相手の左肩を受け止めたまでです」「大股なのか、速いスピードで来たので、避けられる距離でもなかったです」と避けられない状況だったとし、「ですから、本当は避けるのが1番です！安全第一！」と呼び掛けた。



伊藤さんのぶつかりおじさん撃退の投稿に対し、「剣道の体幹すげぇわ」「返り討ちお見事！」「かわいくて強いは理想」などと称賛の声が寄せられた。