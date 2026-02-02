歌手の工藤静香（55）が、手料理の数々を公開し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】工藤静香の自宅や手料理（複数カット）

これまでも「すんごい豪邸」「もう庭が庭ではなく公園！」など、驚きのコメントが寄せられた自宅の庭や、キッチンでお菓子作りをする姿など、プライベートの様子を発信してきた工藤。

手料理の数々に絶賛の声

2026年2月1日の更新では、「漬けてある野菜が切れたので、グリル野菜!! にんじんやきのこ、バラバラしない野菜などはビニール袋の中に入れて、オリーブオイルを入れシャカシャカ、そして塩麹を入れて再度シャカシャカ！ にんじんは塩麹でシャカシャカした後、ほんの少してんさい糖をふりかけます。焼き上がってから最後に粉チーズとバルサミコを少し。それぞれ少しずつ味を変えたりすると、とてもおいしい」と、この日の献立とレシピを紹介。

続けて、「スープは、鶏がらのスープストックをとって冷凍庫に保存してあったものを使いました。時短です！そして、豆腐と米粉パンです！パンの中に入れているのはクリームチーズです!! きょうは豆腐1丁入れました。米粉は1袋なので200g。ベーキングパウダーアルミフリー、てんさい糖、そして塩少々。フライパンにオリーブオイルをしてふたを閉めてじっくり焼きました！いつもは玄米米粉なのですが、切らしていたのできょうは米粉！上に、チーズとか乗せてピザみたいに食べてもおいしいです」と、品数豊富な手料理も披露。

この投稿には、「さすが天才主婦」「お、美味しそう！レシピ本出して欲しいです」「ほんと家族のためにステキです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）