Photo:中川真知子

ここ数年、私は仕事部屋を快適にすることに情熱を注いでいました。

デスク周りをアップデートし、観葉植物や水棲生物を飼育し、ネコにいい環境を整え、一日中過ごしたくなるくらい快適にすることに夢中になっていました。

しかし、そこには大きな誤算が。仕事部屋を好きになりすぎて、リビングに行かなくなってしまいました。私がリビングを使わなければ、家族もリビングには集まりません。とても寒々しい家になってしまいました。

そこで、今年は生活を見直すことにしました。

仕事部屋を使うのは日中のみとして、できる限りリビングで過ごそうと決めました。ただ、時間通りに仕事が終わらないことも多々あります。そこで、活躍しているのがハーマンミラーのノートPCスタンド（とHHKBのキーボード）なんです。

リビングも可能な限り快適なワークスペースに

Photo:中川真知子

ハーマンミラーの「オリプラ ラップトップスタンド」は、広げるだけで使える組み立て不要のスタンドです。

Photo:中川真知子

画面の高さが上がるので、目の疲れや肩こりを感じにくいんです。

Photo:中川真知子

ケーブルを通す穴が空いていたり、窪みがあったりするので、ケーブルをスッキリさせられて快適。

私は、「HHKB Professional HYBRID」をケーブル接続して使っています。ケーブルは、隙間に通しているので邪魔になりません。

Photo:中川真知子

側面と底面にゴム素材があしらわれているので、滑りにくいし、デスクも傷つけません。

使い終わったら折り畳んでバッグにIN

Photo:中川真知子

「オリプラ ラップトップスタンド」は折り畳めばぺったんこになります。

リビングで使う仕事道具一式は、松野屋の「ヘビーキャンバスツールトート」に入れています。

Photo:中川真知子

「オリプラ」がシンデレラフィットします。

即席で快適オフィスを作れちゃう

Photo:中川真知子

「オリプラ」のおかげで、仕事部屋とリビングを行ったり来たりする生活が叶いました。

5時以降に私がリビングに来るので、なんとなく家族もリビングで過ごす時間が増えた気がします。それに、家での過ごし方をどうするか考える中で、生活全般を見直すようにもなりました。「オリプラ」がいいよー、というより、生活を見直したいと思ったときに、以前から持っていた「オリプラ」がうまくフィットしてくれた、って感じかもしれません。

ちなみに、私は「オリプラ」を主にリビングで使っていますが、編集部やカフェでがっつり作業したいときにも持って行っています。

目線が上がり、姿勢がよくなることで作業効率はグッと上がるので、環境が許す限りは「オリプラ」とキーボードをセットして仕事をしています。

価格は8,250円と少し高く感じるかもしれませんが、ハーマンミラーだと考えれば、むしろ安く感じないでしょうか。