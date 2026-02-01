コイツで遊びやすいゲームアプリ一覧もほしい！

スマホ用のゲームコントローラーといえば、両サイドからスマホを挟む横持ちスタイルか、従来の手持ちスタイルが主流です。しかし全画面表示を必要としないレトロゲームで遊ぶのであれば、「GameSir Pocket Taco」のようなスタイルもありなんですね。

スマホで初代ゲームボーイっぽく遊べる

しかし面白い形状をしています。原典はひと目見てわかるように初代ゲームボーイ。それらしい意匠を再現しながら、下側からスマホを挟み込むパックマンスタイルにしています。愛らしいわー。

Meet the GameSir Pocket Taco - Back to the Classics, Right in Your Pocket.



Reimagining the vertical handheld experience for the modern era. Retro vibes, refined precision, and pocket-sized portability.



Relive the golden age, anywhere, anytime.



Support and follow us… pic.twitter.com/Rz9CyapOlO - GameSir (@mygamesir) January 6, 2026

本体を開くと自動で電源オン、閉じると自動でオフになるのも便利です。クランプ部分にはシリコンパッドが配置されておりスマホに傷がつくのを防いでくれるし、コネクタまわりには穴が空いているので、USBケーブルを差してスマホを充電しながらのプレイもできます。

収納時のスタイルもかわいらしさ、あり。

ABXYボタンや十字キーはオリジナル同様のメンブレン。しかしL/Rトリガーはカチっとした押し心地のタクタイルスイッチです。コイツのバッテリー容量は600mAhで、サイズから考えたら十分に多め。長時間のゲームセッションも安心ですね。

