この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「PASMOへのチャージでお得なクレジットカード6選！2026年春以降クレカ等のタッチ決済も導入予定【PR】」と題した動画を公開。交通系ICカード「PASMO」へのチャージでポイントが貯まるお得なクレジットカードを紹介するとともに、将来的に導入が見込まれるクレジットカード等のタッチ決済と比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説している。



まず動画では、現在主流の交通系ICと、2026年春以降に関東の公民鉄11社で相互利用が開始されるタッチ決済の比較から始まった。交通系ICのメリットとして、全国での相互利用が可能である点、改札の通過処理速度がタッチ決済より速い点、路線ごとの乗車ポイントを獲得できる点が挙げられた。一方で、チャージの手間が発生することや、多くのクレジットカードでは交通系ICへのチャージがポイント還元の対象外に設定されている点がデメリットだとした。



対するタッチ決済は、チャージの手間がなく、普段利用しているクレジットカードのポイントがそのまま貯まるのが大きなメリットだ。しかし、対応していないエリアでは改札を通り直す必要があるほか、交通系ICに比べて処理速度が遅いこと、乗車ポイントの付与が発行元の鉄道会社のカードに限定される可能性が高いことなどがデメリットとして指摘された。



これらを踏まえ、動画ではPASMOチャージにおすすめのカードを6枚紹介。中でも鉄道事業者が発行するカードとして「TOKYU CARD ClubQ JMBカード」を挙げた。PASMOへのオートチャージで1%のポイントが貯まるほか、PASMOでの東急線乗車で3%の乗車ポイントが付与されるため、合計で4.0%という高い還元率を実現できると解説した。

普段使いにもおすすめのカードとしては、「エポスゴールドカード」や「JQ CARD エポスゴールド」を紹介。これらのカードは、年間利用額に応じて最大1万ポイントのボーナスが付与され、さらに「選べるポイントアップショップ」でモバイルSuicaやモバイルPASMOを選択することで、チャージ時の還元率を実質1.5%以上にできる点が魅力だとした。



結論として、現状ではPASMOチャージで高還元のクレジットカードを利用し、乗車ポイントも獲得するのが賢い選択であるとまとめた。動画では、他にも東武鉄道や東京メトロ沿線ユーザーにおすすめのカードも紹介しており、自身のライフスタイルに合った一枚を見つけるためのヒントが詰まった内容となっている。