オレンジスパイニクラブ、なにわ男子・西畑大吾主演ドラマ『マトリと狂犬』OP主題歌「blur」MV公開。ドラマ監督を務めた品川ヒロシMV担当も
オレンジスパイニクラブが、1月28日に配信リリースした新曲「blur」のMVを公開した。
「blur」は、なにわ男子・西畑大吾が連続ドラマ単独初主演を務め、MBS／TBSドラマイズム枠にて1月20日より放送がスタートしたドラマ『マトリと狂犬』のオープニング主題歌として、メンバーのスズキナオト（G, Cho）が書き下ろした楽曲。正義と悪の境界線上を生きる主人公の内面を描き、答えのない時代を映し出す深みのある楽曲になっているという。
今回公開されたMVは、ドラマの監督も務めている品川ヒロシが監督を務めた。映像はドラマと地続きの空気感を纏う怪しげな空気の中、メンバーの演奏シーンを軸に構成されており、楽曲が持つ“曖昧”というテーマと強く共鳴しドラマの世界観にも自然に寄り添う内容に仕上がっているとのことだ。
◾️品川ヒロシ監督 コメント
オレンジスパイニクラブには、マトリと狂犬の主題歌として最高に格好いい楽曲を提供していただきました。なのでMVのお話をいただいた時、とにかく良いものを作って恩返しがしたいという気持ちでした。ドラマを撮影した時もそうだったんですが、平成の雰囲気がどこか漂うMVというのを意識して作りました。ぜひ何度も見てください。
◾️「blur」（読み：ブラー）
2026年1月28日（水）リリース
配信：https://OrangeSpinyCrab.lnk.to/blur
TikTok楽曲配信リンク：https://www.tiktok.com/music/-7596662999353296897?_r=1
◆ラジオ番組情報
FM802「UPBEAT!」
番組HP：https://funky802.com/upbeat/
放送日時：2026年1月22日（木）11:00〜14:00
◾️ドラマイズム『マトリと狂犬』
2026年1月20日（火）より絶賛放送中
MBS 毎週火曜 深夜0:59〜
TBS 毎週火曜 深夜1:28〜
原作：田島隆・マサシ『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』(秋田書店「ヤングチャンピオン」連載)
出演： 西畑大吾
細田善彦 ／ 森田想 九条ジョー
木村祐一 少路勇介 山谷花純 山下永玖
平埜生成 趙萊和 ／ 深水元基 本宮泰風
向井理
監督：品川ヒロシ 松下洋平
脚本：服部隆 品川ヒロシ
脚本監修：田島隆
音楽：武史（山嵐）田井千里 鈴木俊介
オープニング主題歌：「blur」オレンジスパイニクラブ（WARNER MUSIC JAPAN）
エンディング主題歌：「イノチケズリ」Gero（WARNER MUSIC JAPAN）
制作プロダクション：THE EINS／PADMA
制作協力：吉本興業
製作幹事：エイベックス・ピクチャーズ
製作著作：「マトリと狂犬」製作委員会・MBS
▼Info
公式HP：https://www.mbs.jp/matori-to-kyoken/
公式X：https://x.com/matori_kyoken?s=21
公式Instagram：https://www.instagram.com/matori_kyoken?
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@drama_mbs
公式ハッシュタグ：#マトリと狂犬 ＃ドラマイズム
▼配信
TBS放送後、TVer、MBS動画イズムで見逃し配信1週間あり
Netflixにて見放題独占配信決定！
◾️＜ザ・ベスト20 Vol.3＞ ※ソールドアウト
公演日：2026年3月7日（土）
開場：17:15／開演：18:00
会場：大阪・バナナホール
