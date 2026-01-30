Photo: OGMAX

お散歩やちょっとそこまでのお出かけなら荷物はできるだけ少なくしたい。かと言って持ち歩きたい物が全てポケットに収まるわけでもないなぁという時に便利な小さいバッグ。

大は小を兼ねるという考え方もありますが歩くことが目的の時は揺れなどが気にならないサイズのものがベストだなと思い、自分が持ち歩きたい荷物がちょうど入る大きさのバッグを探してみたらモンベルで「これは！」というサイズのものを発見しました。

1.3Lサイズのウエストポーチ

Photo: OGMAX

お散歩のお供に選んだのはモンベルの「デルタガセットポーチ M」容量0.8LのSサイズ、1.3LのMサイズ、1.8LのLサイズの3サイズ展開があるウエストポーチでこのMサイズが正に求めていたサイズでした。

ブラック、カーキ、ネイビー、パープル、オレンジの5色展開でこちらはカーキのもの。

仕分けしやすいメインポケット

Photo: OGMAX

鍵、イヤホン、財布にメモ帳など、持ち歩きたい最低限の荷物たち。

Photo: OGMAX

メインポケットの内部には仕切りがあるので薄いものはこちらに。身体に当たる面にはクッション材が入っているのでノートのリングが身体に当たるという心配もありません。

鍵などを付けられるDカンもあるので物の仕分けがしやすく、小さめのバッグですが収納時に物の定位置が決めやすいんです。

Photo: OGMAX

ちなみにサイズ感をイメージしやすい物として、500mlのペットボトルを入れようとするとこんな感じ。ちょうどキャップ分収まらないぐらいの大きさです。

三角マチで出し入れもスムーズ

Photo: OGMAX

メインポケットのファスナーを全開にした時、サイドに三角マチがついているおかげで開きすぎて物が落ちてしまうということがなく物の出し入れがスムーズにできるようになっています。

たすき掛けで持ち歩いた時にも中身の確認がしやすく、この開き方がかなり快適。

Photo: OGMAX

小さすぎず、大きすぎずなこの絶妙なサイズ感と身体にフィットする形状で歩いている時にブレにくく、ベルトを短くして持つと身体の一部になってくれているような一体感。

バッグ自体の重量も119gと軽量で、求めていたお散歩、近所用のバッグとして活躍してくれています。アウトドアシーンのサブバッグとしてはもちろん、日常使いに小さめのバッグが欲しいという方にもオススメですよ。

Source: モンベル