ギャップ＆女性らしさマシマシ♡ 見せパンがイマドキな「チェックボトム」着回しテク

「いい出会いがあるかも」そんな期待感に応えてくれるのが、色気マシマシな変身を遂げるお洋服♡ そこで今回は、那須ほほみさんとともに、見せパンがイマドキな「チェックボトム」の着回しテクをご紹介します。今季トレンドの“ファッションランジェリー”をご堪能あれ！

見せパンがイマドキ【チェックボトム】 しゃれ感と遊び心を効かせたい夜遊び服には、今旬な“ファッションランジェリー”がぴったり。お行儀よさげな柄選びで、やりすぎ感も回避。

着回すアイテムはこちら♡ 【HONEY MI HONEY】チェック柄パンツ 見せパン部分を取りはずせるデザイン。 チェック柄パンツ 18,700円／HONEY MI HONEY

Cordinate 【Day】いい子ちゃんなお昼間コーデで夜とのギャップを加速させて♡ パッと見は王道なプレッピースタイルながら、透け感のあるニットシャツや、ひとくせネックレスで遊び心を加え、個性的に。 パンツは着回し。アーニットポロシャツ 8,800円／RESEXXY ネクタイ風ネックレス 770円／WEGO ハンドバッグ 7,590円／カシュカシュ（アンビリオン）ポインテッドトウパンプス 9,460円／EVOL

Cordinate 【Night】こなれ感たっぷりの見せパンコーデでおしゃれなコ認定されちゃお♡ 女らしさだけじゃNG。脱ブナンなレイヤードアイテムでセンスのよさもしっかりアピールできてこそ、沼らせガール！ パンツは着回し。ロングタイつきビジュートップス 9,900円／RANDA イヤリング 8,800円／アビステ ミニバニティバッグ 2,990円／神戸レタス ポインテッドトウパンプス 7,700円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー） 撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／那須ほほみ

Ray編集部 副編集長 小田和希子