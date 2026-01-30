再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
再春館製薬所は、2025年4月に発表した「ポジティブエイジカンパニー宣言」の根本理念である『漢方発想』を体感できるPOP-UPイベント第3弾「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」を、2026年1月30日（金）から2月1日（日）までの3日間、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムにて開催する。一般公開に先駆け、初日には報道関係者向けのプレス事前体験会が行われ、本イベントの魅力を一足早く体感することができた。
■多彩な美活コンテンツ
本イベントは、2024年11⽉に初開催ながらも5⽇間で約2千⼈の来場者を集めた第１弾「⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝美活『美活カフェ』」を原点に、2025年9⽉にパワーアップ版として第2弾を開催。その後も再開催を望むリクエストを多数頂いたことも背景に、今回は開催場所を新たに、第3弾を企画した。製品開発に置いて⼤切にしている「漢⽅」の考え⽅を、イベントを通して体感できる多彩な美活コンテンツが⽤意されている。
美活メニュー 1：漢方茶「4種の花実茶」体験
〜 直感で選ぶ一杯が、今の自分を映し出す 〜
最初に体験したのは、ラベンダー、バラ、オレンジ、カモミールの4種から直感で1種を選ぶ「花実茶」体験だ。香りを楽しみながら「なぜこのお茶を選んだのか」を漢方の考え方でひも解く解説カードが手渡され、自分の体や肌が“今、何を求めているのか”を知るきっかけになる。味覚や嗅覚といった感覚的な体験が、自然とセルフケアへの意識につながる点が印象的だ。
美活メニュー 2：AI肌分析「素肌美チェック」
〜 データと感覚を行き来する、新しい肌理解 〜
続いて体験したのは、スマートフォンやタブレットで撮影した画像をもとに解析する最新のAI肌分析。
数値化された肌状態の結果と、花実茶の選択から導かれた漢方的な判定を比較することで、「感覚」と「データ」の両面から現在の自分を確認できる構成になっている。
テクノロジーと漢方発想を対立させるのではなく、補完し合う形で提示している点が、このイベントならではの魅力といえる。
美活メニュー 3：ドモホルンリンクル タッチアップ
〜 リニューアル直後の製品を、その場で体感 〜
会場内のタッチアップスペースでは、AI肌分析や漢方茶の結果をもとにレコメンドされた製品を自由に試すことができる。中でも注目は、5年ぶりに一斉リニューアルされたドモホルンリンクルの「基本4点」だ。2026年1月7日に一般販売が開始されたばかりのタイミングとあって、来場者が実際に手に取り、質感や使用感を確かめられる貴重な機会だ。
美活メニュー 4：「ミトコンドリアドーム」モニュメント
〜 研究の最前線を“体で感じる” 〜
再春館製薬所は、2025年9月にサンショウに秘められた肌のエネルギー⼯場「ミトコンドリア」の“新⽣”促進効果についての特
許出願を完了した。会場中央に設置された「ミトコンドリアドーム」では、その研究ポイントを知ることができる。
■体験を通じて実感する「ポジティブエイジ」の思想
漢方茶、AI分析、スキンケア体験、研究展示等、それぞれは異なるアプローチでありながら、「今の自分を知り、前向きに年齢を重ねる」という一本の思想でつながっている。
「美活カフェ 2026」は、製品PRにとどまらず、再春館製薬所が掲げる“ポジティブエイジカンパニー”としての姿勢を、来場者が自分自身の体験として持ち帰れる場となっていた。
美しさを“結果”ではなく“プロセス”として捉え直す--そんな気づきを与えてくれるイベントだ。
