女子プロゴルファーの勝みなみ（27）が自身のInstagramを更新し、バレーボールSVリーグ・東京グレートベアーズの試合を観戦したことを報告した。投稿は「先日、東京グレートベアーズの試合観戦へ行ってきました」と書き出され、会場でのオフショットや選手との記念写真を公開。プライベートでの観戦ながら、にぎやかな一日となった様子が伝えられている。

公開された写真には、東京グレートベアーズの選手たちと並び、笑顔で拳を構える勝の姿が収められている。投稿では「まさかのまさか、隣の席にゆみこさんとココナッツが来てびっくり！！！」と、思わぬ再会があったことも明かされ、4人で楽しく観戦した様子が伝わる。試合は3対1で東京GBが勝利し、観戦後には選手との記念撮影も実現。友人が不在だったことから卒アル風に仕上げたユーモラスな写真も添えられ、和やかな雰囲気が印象的だ。

【画像】東京グレートベアーズの選手たちと記念撮影する勝（画像は勝みなみ公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「マジっすか。そりゃ楽しくて・はしゃぎ過ぎて、周りの人も迷惑どころか大喜びだったろうね」「ビジュ良し」「まって、卒アルやばすぎる」「かっちゃんギャルやん」といった声が寄せられており、観戦ショットと自然体の表情に注目が集まっている。