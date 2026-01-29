Photo: amito

寄り道大好き金本さん。

最近、仕事終わりに寄り道するのがマイブームの、ギズモード編集部金本。今日も仕事終わりに同僚の誘いを断り、どこかに向かうようです。いったいどこに行くんでしょうねぇ…。

向かう先はHPのポップアップカフェ

今回金本が寄り道したのは、六本木ヒルズ。どうやら、2025年12月16日から25日まで開催されていたHPの期間限定ポップアップカフェ「HP AI Lifestyle Cafe -AIを動かす魔法の言葉展-」のようです。ちょっと一緒に中を覗いてみましょうか。

「HP AI Lifestyle Cafe -AIを動かす魔法の言葉展-」は、カフェでお茶や軽食をいただきながら、HPの最新AI PCやゲーミングPCに触れることができるスペース。しかも、カフェ開催期間中は特別価格でかなりお得に購入もできるというのだから、金本のテンションも上がります。

結果はぜひ動画でチェックしてください

「魔法のフォトブース」で魔法少女になったり、

「AI PC体験ゾーン」では、HPのAI PCを使ってみたり、

「AIを動かす魔法の言葉展」では、ネットで活躍するクリエイターたちが実際に使っているプロンプトを体験したりと、かなり満喫しているようです。

3組のクリエイターによるトークショーを堪能

金本が訪れた日は、偶然にも「AIを動かす魔法の言葉展」でプロンプトを公開していたクリエイターたちのトークショーが行なわれていました。

けーさんとたろー 同じ会社に勤める上司と部下の現役YouTuber。ちょっと笑える日常プチドッキリが人気。 ハヤトの野望 知的にふざける大人のゲーム実況をコンセプトに、シミュレーションゲームや街づくりゲームをプレイするゲーム実況者。 くりえみ SNS総フォロワー数約270万人のインフルエンサー・起業家・クリエイター。AI開発や海外流通企業など幅広いジャンルで活躍。

トップクリエイターのAIの使い方はたいへん参考になったようで、金本のメモを取る指が止まりません。それほどお三方の話が心に刺さったのでしょう。

今年も開催してくれないかなぁ

暗くなるまで「HP AI Lifestyle Cafe -AIを動かす魔法の言葉展-」を堪能した金本は、ご満悦。店先に飾られていたHP仕様のソリでしっかり記念撮影もしていました。

すでに「HP AI Lifestyle Cafe -AIを動かす魔法の言葉展-」は終了していますが、今年も開催してくれないかなぁ。そんなことを想いながら、年末の喧騒を縫うように帰宅する金本でした。

Source: HP