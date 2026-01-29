Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

炊飯器の保温ご飯とは、もうおさらばです。レンジで炊いたとは思えない艶、立った粒感。さらに、冷めても続くもっちり感。

萬古焼の土鍋ひとつで「食が豊かになる」と感じるに至った体験を共有させてください。

開封してすぐ使える

Photo: 山田洋路

土鍋炊飯といえば、「はじめチョロチョロ、なかパッパ」といった難しい火加減調整がネックになるイメージ。でも、「レンチン土鍋 ほっこりごはん」なら、その心配がありません。

耐熱性に優れたペタライト（葉長石）を配合した特別な陶土により、電子レンジでも安定して加熱しやすい設計とのこと。

内側のセラミック加工のおかげで、最初の儀式である「目止め」も不要とのことで、開封してすぐに炊飯をスタートできました。

ふっくらご飯が誰でも手軽に

Photo: 山田洋路

まずは王道の電子レンジ調理から。2合のお米をセットし、14分加熱＋蒸らし1分＋蓋を外して2分というシンプルな工程を試みました。

二重蓋設計のおかげでレンジ内を汚す心配もなし。一粒一粒が立ったご飯のお目見えです。設定も火加減調整も不要。工程がシンプルなので、初心者でも失敗しにくそうだと感じました。

直火で仕上げるおこげの誘惑

Photo: 山田洋路

レンジ調理だけでも十分美味しいのですが、この土鍋の真骨頂は「おこげ」にあると考え、レンジで炊いた後、さらに数分だけ直火にかけてみました。

キッチンに漂う香ばしい匂いとともに、パリッとした自分好みのおこげが完成。管理栄養士（LANNEさん、山崎桃子さん）監修のレシピが、「おこげ体験」を身近にしてくれます。おこげご飯が恋しくなったら、ちょっと手を加えるだけで望みが叶うのは嬉しいです。

冷蔵・温め直しでも、炊きたて感が残った

Photo: 山田洋路

2合炊いて残った1合を冷蔵保存し、再加熱。土鍋の素材の性質もあるのか、お米が固くなりにくく、炊きたてっぽさが残っていると感じました。

茶碗に移し替える必要はなく、土鍋のまま食卓へ運べば料亭感も出ます。

中性洗剤でサッと洗える。におい移りもほぼ気にならず

Photo: 山田洋路

あえて香りの強いハヤシライスで、こちらの土鍋を使用してみました。セラミック加工が表面をガードしているためか、におい移りはほとんど気にならず。少し水に浸けてから、中性洗剤でサッと洗うだけで汚れもスルリと落ちました。

これなら温野菜や蒸し料理など、ご飯以外のメニューにも気兼ねなく活用できそうです。

「レンチン土鍋 ほっこりごはん」は、生活に「ゆとり」と「感動」を運んでくれるタイムマシンみたいな存在でした。

忙しい平日も、こだわりたい週末も。この土鍋が1つあれば、食卓が温かいものになりそうです。「レンチン土鍋 ほっこりごはん」について、もっと詳しく知りたい方、先行販売でのご支援を検討されている方は、ぜひ以下リンクをチェックしてみてください。

machi-ya購入限定！新年のお買い物応援キャンペーン2026

Image: machi-ya

配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年1月31日（土）23:59 クーポン金額：1,000円OFF（支援金額7,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください

>>【レンジでおこげ革命！】萬古焼『レンチン土鍋』で感動のおこげごはん

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、ここちよい暮らし研究所より製品の貸し出しを受けております。