こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、おしゃれで機能的なMOFT（モフト）のスマホアクセサリー「スマホスタンド 粘着式 3 in 1」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

スタンド×カード×グリップを1枚で！ MOFTの定番薄型スマホスタンド 3 in 1が、今なら10％オフに！

スマホスタンド、カードホルダー、ハンドグリップの3役をこれ1つでこなすMOFT（モフト）のスマホアクセサリー「スマホスタンド 粘着式 3 in 1」が、現在、Amazonで10％オフに！

スマホ利用時間の約94％で、ユーザーの目線は画面に対してほぼ垂直になるとのこと。その前提に基づいてスタンド使用時は、60°の垂直角度と45°の水平角度に対応、動画視聴やビデオ会議でも無理のない姿勢を保ちやすいのが特長です。

机上だけでなく、マグネットステッカーと組み合わせれば壁面固定も可能ですよ。

13層構造と3M粘着で、薄さと耐久性をしっかり実現

本体は13層構造を採用し、薄型ながら高い耐久性を確保。粘着面には3Mの強力接着グルーを使用し、約200回の貼り替えが可能に。

未使用時もフラットなカードスタイルに変身、ポケットへの出し入れはスムーズ。コンパクトで持ち運び時のストレスが少ない点も評価ポイントです。

キッチンやお風呂、車内など、利用シーンの幅広さもさすがMOFTの人気アイテムです。

なお、上記の表示価格は2026年1月29日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

