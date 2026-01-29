お笑いコンビ「三四郎」が28日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。大事な発表をラジオで行う風潮について語った。

三四郎の2人はニッポン放送の「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」を担当するなど、ラジオ歴11年でラジオ講師としてセミナーも開催。この日は「ラジオスター族の生態を徹底研究」と題し、2人に質問が繰り返された。

ラランド・サーヤが「大事な発表はラジオでみたいな風潮はなんでですか？結婚とかを相方には伏せておいて、相方が泣いたりとか驚いたり…」と質問。ロバート・秋山竜次も「テレビの方がカメラもいっぱいあって、見る人も圧倒的に多い。テレビの方がいいんじゃないか」と続いた。

実際にオールナイトニッポンの放送中に結婚を発表した三四郎・小宮浩信は「テレビで発表したって編集とかでカットされるかもしれないですね。（ラジオ）の生放送だと絶対（放送される）」と理由を説明。その上で「（テレビで）僕らの冠番組とか持っていれば、そこで言えるかもしれないですけど、芸能界の絞りカスみたいな2人なんで、ヒルナンデスで発表したって、“うわ、おめでとう”みたいにはならない」と自身がMCなどでなく、いち出演者の場合、流されるケースもあるのではと想像した。

だからこそ「自分らのフィールドで言った方がリスナーとかのリアクションもあっていいのかなって」とラジオで結婚発表したと振り返った。

結婚の発表については相方の相田周二にも「黙ってサプライズ」だったといい「その時はリアルな“え？”のリアクション」と相田が驚いて上手く反応できなかったと回想。「こんなことだったらサプライズにしなきゃ良かった。打ち合わせしときゃ良かった。ただの放送事故じゃん」と思ったものの「それが逆にリスナーとかはいいみたいなのがあるんじゃないですか。リアルで」とも語った。