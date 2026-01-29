スマホのホーム画面も立体表示になります。「なんだこりゃ」って思わず笑っちゃったら、もうすべての2Dコンテンツを立体で見たくなりますよ。

そろそろ発売開始となるXREAL 1Sには、どんな2Dコンテンツも3Dの立体表示にしてくれるというおもしろ機能があります。もしくは未来先取りディスプレイというべきでしょうか。

専用アプリは不要なのがいいよね。ブラウザで見るWEBマンガのページも、フォートナイトやRobloxのようなアプリを動かすゲームも、アマプラネトフリの動画もなんでもオッケー。両眼ディスプレイのスマートグラスの利点を活かして、奥行きがたっぷりあるように感じられます。

Image: XREAL

さて、この機能。グラスに入っているXREALオリジナルのX1チップが演算してくれるから、アプリなしで実現できたそうです。

Image: XREAL

ところでX1チップは2025年に発売されたXREAL Oneや、XREAL One Proにも入っていましてね。同じチップであればファームウェアアップデートで従来モデルにも導入できるのでは、と思っていたら…

The Real 3D™ update for the XREAL One Series is officially live!



Turn your favorite 2D movies, YouTube clips, games, and even photos into instant 3D with one toggle. ️



How to update your XREAL One or XREAL One Pro:

1️⃣ Connect your XREAL One Series glasses to your laptop… pic.twitter.com/GEDHHkb1Gu - XREAL (@XREAL_Global) January 23, 2026

…きました。未来先取りディスプレイの兄弟が一気に増えました。

しかもXREAL Oneはちょうどセール中。Amazon（アマゾン）でのお値段5万5980円です。1920×1200ピクセルのXREAL 1Sよりわずかに縦が狭い（1920×1080ピクセル）けど、エンタメ目的であればまったくもって問題なし。「時はきた！」という気持ち一発でぽちっちゃってもいいです。そう断言できるほど、2Dコンテンツの立体表示がもたらすインパクトは絶大なので！

Source: XREAL , X