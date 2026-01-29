Image: 3COINS

2025年4月22日の記事を編集して再掲載しています。

このサイズ感なのに、かなり多機能。

3COINSで見つけたのは「液晶ENCワイヤレスイヤホン」。これ、4,180円（税込）という価格ながら、液晶付きのケースからあれこれ操作できるんです。

液晶でさまざまな機能を操作できる

Image: 3COINS

この液晶タッチパネルからは、音楽の再生、停止／曲戻し／曲送りはもちろん、イヤホンを探す「サーチ」や、壁紙変更、液晶輝度変更、言語切り替え、電源まで操作可能。

しかも、スマートフォンのリモートシャッターとしても使えるのです。これ一つで何か保存することはできませんが、イヤホンケースに液晶がついていて、これだけの機能があるのは楽しくてずっと触っちゃいそう。

Image: 3COINS

さらに、イヤホン本体もタッチセンサーで操作OK。

再生、停止、曲送り／曲戻し、音量調整のほか、通話までできちゃいます。しかも、通話は周囲の環境音を低減する「ENC機能」に対応。ここまで多機能なのはすごい。

防水にも対応した優れもの

Image: 3COINS

さらに、イヤホン本体は「IPX4」（水の飛沫に対して保護できる）生活防滴仕様で頼もしい。

ただ、連続再生時間は約4時間と少し短め。充電ケースにイヤホンを戻せば約4回分充電できるようになっています。

Image: 3COINS

ケースはこんな風に立てることも。 作業中はスマートフォンを開くと誘惑が多いので、曲名の確認や曲送りはこのケースでやっちゃうのがいいかもしれません。日時と時間も表示されて、時計がわりにもなるしね。

Source: 3COINS