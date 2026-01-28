この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

学校が楽しくない子の高校受験、意外と知らない「人間関係リセット」のための志望校選びのコツ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【やる気ゼロ】学校が楽しくない子の高校受験で嫌ができること３選」と題した動画を公開。学校に友達がおらず楽しくないと感じている中学生が、高校受験を機に新たな人間関係を築き、充実した学校生活を送るための志望校選びのポイントを解説した。



道山氏はまず、子どもに友達がいない原因として「①合う人が近くにいない」「②人を信頼できない」「③作り方がわからない」という3つの可能性を指摘。環境的な要因や過去の経験からくる不信感、コミュニケーションスキルの不足などが考えられると説明した。その上で、親ができるサポートとして、子どもに合う環境探しを手伝ったり、無条件の愛で接することで信頼できる親子関係を築いたりすることの重要性を説いた。



動画の核心となるのが、高校選びで大切にすべき3つの視点だ。1つ目は「興味がある勉強ができる学校に行くこと」。道山氏は、「共通の趣味がある方が友達になりやすい」と述べ、例えば鉄道が好きなら鉄道部がある学校を選ぶなど、子どもの興味関心と学校の特色を結びつけることを勧めた。



2つ目は「中学の同級生がいない、または少ない学校を選ぶこと」。過去の自分を知る人がいない環境は、心機一転「高校デビュー」がしやすく、新しい自分を表現する絶好の機会になると指摘した。



そして3つ目として、意外な選択肢「別学も検討する」ことを提案。「共学より別学の方が誰でも受け入れてもらえる感がある」と道山氏は語る。異性の目を気にすることなく、ありのままの自分でいられるため、本来の自分を出しやすくなるという。高校受験は学力だけでなく、子どもが新たな環境で自分らしく過ごせる場所を選ぶ機会でもある。道山氏が示すこれらの視点を参考に、親子で話し合ってみてはいかがだろうか。