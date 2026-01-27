紗栄子「めっちゃ可愛い」大人のマット！チークにも使える購入リップカラーを紹介

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【購入品紹介】肌管理のあとに駆け込み【オリーブヤング】』の動画を投稿。様々な購入品を紹介してくれました！中には感想を語ってくれたものも。

■リップ

動画内に登場したのはこちら！

HERA/センシュアル パウダーマット リキッド N 税込4,840円（公式サイトより）

唇への密着力と軽い付け心地が特徴のマットリップ！

紗栄子さんはこちらを「大人だからツヤっていうよりは、ちょっと質感のマット」とコメントしながら購入品として紹介。

カラー名までは明かしてくれませんでしたが「これめっちゃ可愛いわけ」と深みのあるピンク系カラーを手の甲に塗って見せてくれました。

また、マット系リップの塗り方についても「私大体リップで輪郭とって、ポンポンポンって手で馴染ませた後の残りでチーク」「統一感が出ていい感じ」とリップでチークを仕上げるというコツも明かし、「このカラーがすごい可愛くって」とお買い物に満足そうな様子を見せていました！

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも紗栄子さんが購入したコスメが登場！ぜひチェックしてみてくださいね。