【GLOCK G17 Gen5 MOS(t) CO2GBB】 2月12日 発売予定 価格：36,080円

BATONは、CO2ガスガン「GLOCK G17 Gen5 MOS(t) CO2GBB」の発売日が2月12日に決定したことを発表した。価格は36,080円。

本製品は、GLOCKトイガンの日本正規ライセンスを取得したBATONによるGLOCK監修のもとで再現されたリアルな外観とリアル刻印が魅力のCO2ガスブローバックガンで、特徴的なスライドカットやグリップパターン等の外見だけでなく、独自の内部構造によって樹脂スライドながら MOS（モジュラー・オプティック・システム）を実装しているほか、MOSプレートは4種類付属しており、各社の実物ダットサイトを搭載できる。

今回新発売となる「GLOCK17 Gen5 MOS(t)」は、ネジ切アウターバレルの「11mm正ネジスレッドアウターバレル」を標準搭載しトレーサーに対応。なお、14mm逆ネジでのトレーサー装着には別売りの「11mm正ネジ→14mm逆ネジアダプター」が必要となっている。

