【リブート】公式がネタバレしていた…！永瀬廉演じる冬橋航の「汚い食べ方」に隠された衝撃の過去とは？

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が「【リブート】第２話ドラマ考察 公式がネタバレ！ 永瀬廉 (冬橋航)の秘密や最終回の情報も！TBS日曜劇場」と題した動画を公開。TBS日曜劇場『リブート』について、公式から明かされた裏設定や伏線を解説した。



動画ではまず、TVerやU-NEXTで配信された脚本家と監督による特別解説動画の内容に言及。この中で、物語の多くの謎やキャラクター設定が「ネタバレ」として語られていることを紹介した。例えば、第1話冒頭で鈴木亮平氏演じる儀堂が鶏を蹴り上げるシーンについて、鶏の多くはCG合成であり、俳優が実際に蹴っているわけではないという制作の裏側が明かされた。



特に注目されるのが、永瀬廉氏が演じる謎多き青年・冬橋航に関する詳細な解説である。劇中で見せた冬橋の独特なスプーンの持ち方や食事マナーは、台本に「汚い食べ方」と指示があったことを受けて、監督と永瀬氏が相談して作り上げたものだという。この描写には、冬橋が「幼い頃、まともに食べられる環境にいなかった」という背景が込められている。そのため、彼は「食べることを大切にしており、出されたものは全部食べる」という信条を持っていると解説された。



さらに、オリコンニュースでの永瀬氏のインタビュー内容を引用し、冬橋の人物像を深掘り。冬橋は「ある目的のために動いている」人物であり、その目的のためなら裏組織の実行役という立場も受け入れているという。永瀬氏自身も「本当の強さがある役」と語っており、冬橋が単純な悪役ではないことが示唆された。



一方で、戸田恵梨香氏演じる幸後一香との共演シーンはそれほど多くなかったとの情報も紹介され、冬橋と一香の間に物語終盤まで深い接点はない可能性も浮上した。冬橋の行動原理や隠された目的が、今後の物語の展開を大きく左右する重要な鍵となりそうだ。