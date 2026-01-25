「a sea of」の意味は？よく考えればわかるはず！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「a sea of」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「多数の」でした！
「a sea of」または「seas of」は比喩的な表現として使われ、「多量の」「多数の」という意味です。
これらのフレーズは文字通り海のように広大で多くのものが含まれているイメージで、非常に多くのものが存在する状況や非常に広大な領域を指す際に使われます。
「As the hikers went deeper into the forest, they found themselves surrounded by a sea of trees.」
（ハイカーたちが森の奥へ進んでいくと、樹海に囲まれていることに気づいた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部