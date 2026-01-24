【浮気調査の現場】カフェで仕事のはずが…探偵が捉えた夫の裏切り、5時間後の衝撃的結末
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
探偵事務所PIOが、公式YouTubeチャンネルで動画「【浮気調査】2.カフェで仕事後、夫が女性と…」を公開した。動画では、「カフェで仕事をしている」と伝えていた夫が、実際には別の女性と密会している様子を探偵が追跡する一部始終が記録されている。
動画は、対象者である夫が駅で電車を降りる場面から始まる。探偵は慎重に距離を保ちながら追跡を開始。夫はまっすぐに街中の一軒のカフェに入店した。
探偵が張り込みを続けること5時間、あたりが暗くなった頃に夫は店から出てきた。しかし、その隣には見知らぬ女性が寄り添っていた。二人は楽しげに言葉を交わしながら歩き始め、ごく自然に手をつなぐ。動画には、二人が親密な様子で夜の街を歩いていく姿がはっきりと記録されている。
今回公開された映像は、仕事と偽って女性と密会し、手をつなぐという浮気の決定的な証拠を捉えたものである。PIO探偵事務所は、こうした調査のリアルな現場を公開することで、パートナーの行動に不安を抱える人々への情報提供を行っている。
【浮気調査のことならＰＩＯ探偵事務所にお任せください！】
◎インターネット初回限定特別プラン
今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能
詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。
https://www.pio.co.jp/contact/
▼PIO探偵事務所（株式会社ピ・アイ・オ）
HP：https://www.pio.co.jp/
X：https://twitter.com/piotantei
Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio
TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081
動画は、対象者である夫が駅で電車を降りる場面から始まる。探偵は慎重に距離を保ちながら追跡を開始。夫はまっすぐに街中の一軒のカフェに入店した。
探偵が張り込みを続けること5時間、あたりが暗くなった頃に夫は店から出てきた。しかし、その隣には見知らぬ女性が寄り添っていた。二人は楽しげに言葉を交わしながら歩き始め、ごく自然に手をつなぐ。動画には、二人が親密な様子で夜の街を歩いていく姿がはっきりと記録されている。
今回公開された映像は、仕事と偽って女性と密会し、手をつなぐという浮気の決定的な証拠を捉えたものである。PIO探偵事務所は、こうした調査のリアルな現場を公開することで、パートナーの行動に不安を抱える人々への情報提供を行っている。
【浮気調査のことならＰＩＯ探偵事務所にお任せください！】
◎インターネット初回限定特別プラン
今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能
詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。
https://www.pio.co.jp/contact/
▼PIO探偵事務所（株式会社ピ・アイ・オ）
HP：https://www.pio.co.jp/
X：https://twitter.com/piotantei
Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio
TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081
YouTubeの動画内容
関連記事
【調査映像】探偵はこう動く！DM告発から始まった浮気調査、緊迫の尾行の一部始終を公開
探偵が明かす不貞のリアル、妻が男性とホテルへ…浮気調査の知られざる現場
【探偵が激写】依頼者の妻、ホテルラウンジで若い男性と親密に…浮気調査の一部始終を公開
チャンネル情報
PIO探偵事務所は業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります