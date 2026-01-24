この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

探偵事務所PIOが、公式YouTubeチャンネルで動画「【浮気調査】2.カフェで仕事後、夫が女性と…」を公開した。動画では、「カフェで仕事をしている」と伝えていた夫が、実際には別の女性と密会している様子を探偵が追跡する一部始終が記録されている。



動画は、対象者である夫が駅で電車を降りる場面から始まる。探偵は慎重に距離を保ちながら追跡を開始。夫はまっすぐに街中の一軒のカフェに入店した。



探偵が張り込みを続けること5時間、あたりが暗くなった頃に夫は店から出てきた。しかし、その隣には見知らぬ女性が寄り添っていた。二人は楽しげに言葉を交わしながら歩き始め、ごく自然に手をつなぐ。動画には、二人が親密な様子で夜の街を歩いていく姿がはっきりと記録されている。



今回公開された映像は、仕事と偽って女性と密会し、手をつなぐという浮気の決定的な証拠を捉えたものである。PIO探偵事務所は、こうした調査のリアルな現場を公開することで、パートナーの行動に不安を抱える人々への情報提供を行っている。



【浮気調査のことならＰＩＯ探偵事務所にお任せください！】

◎インターネット初回限定特別プラン

今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能

詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。

https://www.pio.co.jp/contact/



▼PIO探偵事務所（株式会社ピ・アイ・オ）

HP：https://www.pio.co.jp/

X：https://twitter.com/piotantei

Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio

TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081