食楽web

広尾エリアの住宅街にあるインターナショナルな雰囲気が魅力の高級スーパー『ナショナル麻布』。

『ナショナル麻布』

広尾駅からほど近く、外国の方の利用も多いロケーションにあり、店内には輸入食材やオーガニック商品がずらり。

“ここだけちょっと海外”というワクワク感が広がり、食の好奇心を刺激されるラインナップです。

小麦粉も種類豊富で、手作りピザやパスタも作りやすいです

なかでもお気に入りは、種類豊富なデリとベーカリー。ショーケースには海外サイズのパウンドケーキや、彩り鮮やかなサラダ、スパイスが効いた惣菜が並び、どれも旅気分を味わえるものばかり。

さらに、世界各国の調味料やスイーツ、チーズ、ワインまで幅広く揃い、「こんなの欲しかった！」がきっと見つかるはず。セルフ式レジも用意されているので、混雑時もスムーズに買い物できるのもうれしいポイントです。

エコバッグもおすすめ

手土産探しにも、日常のちょっとした贅沢にも。広尾での散歩やカフェ巡りと合わせて、ぜひ立ち寄ってみてください。

性別や年齢問わず使いやすいデザインが魅力

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

ナショナル麻布（NATIONAL AZABU）

住：〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-2

TEL：03-3442-3181

営：8:30～21:00