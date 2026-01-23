昨年１２月１４日投開票の静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀前市長が、イメチェンして別人のような姿をアップした。

２３日までに自身のインスタグラムで「少し遠方に出掛けたので 久しぶりにお気に入りのカフェに立ち寄ってのんびり」とつづり、お茶する姿をアップ。前髪を長めに下ろしたショートヘア、ナチュラルメイクにニットの私服で雰囲気を変え、表情も穏やかだ。

「昨日、報道があった為にみなさまに心配おかけしたようですが 私は特に変わりはなく過ごしております」とし、「伊豆でレモンをブランド化するということですのでレモンのメニューをあれこれお試してみました」「＃湘南 ＃カフェ ＃田久保まき」とつづった。

フォロワーは「ショートの方がずっと素敵です」「髪型とてもお似合いです」「若いね」「綺麗になりましたね」「イメチェン、凄（すご）い！！」「可愛い」「べっぴんですね」「めちゃ綺麗」と驚き、「ｒｅｌｕｘ→ｒｅｌａｘでは」「リラックスのつづり、Ｒｅｌａｘが正解です！」との声もあった。

田久保氏は学歴詐称疑惑を指摘され、市長職を失職。出直し選で落選。地方自治法違反や偽造有印私文書行使などの疑いで刑事告発されており、静岡県警が田久保氏に任意聴取を要請したことが２１日に一部で報じられていた。