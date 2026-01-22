この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

IT系現役会社員のネコさや氏が、YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「WiMAX最安料金「24ヵ月間2,970円/月」無制限使い放題・違約金なし！GMOとくとくBBのコスパMAXキャンペーン！キャッシュバック付きおすすめプロバイダ【ホームルーター/モバイルWi-Fi】」と題した動画を公開。インターネット回線の契約時に魅力的な高額キャッシュバックだが、その受け取り率は25.9%と極めて低い場合があるという。動画では、複雑な条件や手続きによってキャッシュバックをもらい損ねるリスクを指摘し、月額料金の安さと確実な特典を両立したWiMAXの選び方を解説している。



動画の冒頭でネコさや氏は、ある調査結果としてキャッシュバックの受け取り率が「25.9%」という衝撃的な数値を提示。高額なキャッシュバックを目当てに契約したものの、実際には多くの人が受け取れていない現状を明らかにした。その理由として、受け取り時期が12ヶ月後と遅かったり、オプション加入が必須だったりと、代理店によって条件が複雑に設定されていることを挙げる。手続きを忘れたり、条件を満たせなかったりすることで、結局キャッシュバックがもらえないケースが後を絶たないという。



こうした「もらい損ねリスク」を避けたい人に向けて、ネコさや氏はGMOとくとくBBが提供する「コスパMAXキャンペーン」を推奨する。このプランの最大の特長は、キャッシュバックに頼らずとも、月額料金自体が2年間2,970円（税抜）と業界最安級である点だ。さらに、端末発送月は0円、事務手数料も0円と初期費用を抑えられる上、契約期間の縛りや違約金もないため、気軽に始められると説明する。



驚くべきは、このキャンペーンが月額料金の安さに加え、最大55,000円のキャッシュバック特典も用意している点だ。全員対象の13,000円に加え、他社からの乗り換えで最大40,000円が還元されるなど、まさに「コスパMAX」の名にふさわしい内容となっている。ネコさや氏は「もし万が一キャッシュバックをもらい忘れてしまったとしても、一番安いのは変わらないので、リスクはない」と述べ、このプランがリスクヘッジの観点からも優れていることを強調した。



一方で、端末代が別途月々1,155円（税込）かかる点や、25ヶ月目以降は料金割引がなくなる点などの注意点にも言及。それでも2～3年間の合計金額で比較すると、依然として他社プロバイダより安価であると分析している。



高額なキャッシュバック額だけに目を奪われるのではなく、基本となる月額料金の安さや、特典受け取りの確実性といった総合的なコストパフォーマンスで判断することの重要性を示した内容となっている。