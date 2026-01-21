ド軍のチーム作りに「やり遂げたことを称賛する」

米スポーツ局「FOXスポーツ」のアナリストを務めるベン・バーランダー氏が、自身のポッドキャスト番組「Flippin’ Bats with Ben Verlander」でドジャースの補強姿勢を支持し、他球団の言い訳じみた主張に苦言を呈した。

番組内では、ドジャースがカイル・タッカー外野手、エドウィン・ディアス投手といった大型補強を行ったことに言及。バーランダー氏は「多くの人が『冗談だろ？ なぜこんなことが起きているんだ？』と言うだろう。だが、ドジャースを責めることはできない。ドジャースは莫大なお金を稼ぎ、そのお金をチームに再投資している。ドジャースがやり遂げたことを称賛するし、他のチームにも同じことをしてほしい」と同球団の方針を評価した。

さらに同氏は、「他球団でもできることは、年間収益において（ドジャースと）同じ割合でチームに再投資することだ」と指摘。「全ての球団がショウヘイ・オオタニに7億ドルを払って契約できると私は言っているわけではない。ただ、どの球団ももっと競争力を高め、現状よりもチームにお金を使うことはできるはずなんだ」と語った。

続けて、一部の球団の姿勢に対して、「彼ら（他球団）は（貧しいと）泣き言を言って、ドジャースのようにはできないと言ったりする。それは馬鹿げたことだ」と厳しく批判。他球団にも収益の再投資努力を求めた。（Full-Count編集部）