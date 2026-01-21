中国出身の女性インフルエンサー・Umiさん（本名ウー・モウジェン、20）が、カンボジアの路上で衰弱した状態で発見され、保護された騒動。中国の大手SNS『Weibo』で拡散された写真では、長い髪が乱れて目はうつろ、やせ細った足を投げ出すように座り込み、かなり衰弱しているようだった。大手紙国際部記者の話。

【写真】変わり果てた姿で発見された中国人美女インフルエンサー（20）

「中国・福建省の田舎で生まれ育ったUmiさんは、昨年4月に金銭を得る目的でカンボジアへ渡航。その後、現地の犯罪組織に拉致され、暴行や拷問、性売買を強要されたとみられています。話題となった写真は、命からがら脱出し、精神に異常をきたした状態で路上をさまよっていた姿ではないかと言われています」

在カンボジア中国大使館は1月4日、Umiさんが治療のため病院に搬送されたことを発表。家族と連絡をとり、帰国できるように手配しているとも伝えている。抜群のスタイルと華やかなルックスで人気を集め、中国版TikTok『Douyin』で約2.4万人のフォロワーを誇っていたUmiさんが変貌した姿は中国内外の多くの人に衝撃を与えた。そんななか、隣国・韓国では、昨年10月ごろに公開された動画が再び注目を集めている。

「話題になっているのは、フォロワー15万人以上を抱える韓国人インフルエンサーのレイチェル・エナジーさんが自身のTikTokに投稿した『いま韓国で最も大きなニュース』と題された動画です。

内容は、2019年から2025年にかけて多くの韓国人がカンボジアで行方不明になっている、というもの。『韓国内では、マフィアのような組織に誘拐されたのではないかとの噂が絶えない』と英語で語っていました」（同前）

レイチェルさんが語ったことは…

この動画が公開されたほぼ同時期の昨年10月15日には、韓国政府はカンボジアの一部地域に最も厳しい渡航禁止令を出している。カンボジアの一部地域で韓国人を狙った誘拐や監禁など凶悪事件が発生していたからだ。

「Umiさんのケースと似た事案が、多くの韓国人を対象として起きていたようです。手口としては、ビジネス目的でカンボジアに渡航したところを拉致し、特殊詐欺に無理やり加担させるというもの。ただし、なかには自ら進んで犯罪に加担する若者もいるようで、韓国当局も国を挙げて対策に乗り出しているようです。関与者は、1000〜2000人にもおよぶと見られています」（同前）

昨年10月ごろに投稿された動画は、現在までに約285万回再生されている。動画内で、レイチェルさんは次のように語っていた。

「不可解な失踪は、2019年ごろから始まったんだけど、当時の被害者は1〜2人程度。つまり世界中のどこでも起こり得ることだったの。でも今、2025年時点では400人以上の行方が分からなくなっているんだ。（中略）。

1年前にも誘拐事件が発生したみたいなんだけど、カンボジアにある韓国大使館に連絡したら『営業時間内に来てくれ』『現地警察に連絡してくれ』とか言われて、『ここ（大使館）には来るな』と門前払いされたって……みんな『マジかよ』って感じだよ。どんどんおかしな状況になっている」（レイチェル・エナジーさんの動画より一部抜粋して邦訳）

前出・大手紙国際部記者が続ける。

「2019年といえば、カンボジア政府が『オンラインカジノ』を禁止したことにより、中国資本が撤退し、急速に治安悪化が進み始めたころにあたります。

昨年秋ごろから、カンボジア現地での韓国人の被害が次々と明らかになっており、今年1月12日には、韓国人女性165人が、カンボジアの首都プノンペンで性的搾取被害に遭ったとして、カンボジアの詐欺犯罪組織員26人が検挙されたと韓国大統領府が明らかにしました」

Umiさんの騒動は氷山の一角にすぎないのだろうか。日本にとっても完全な"対岸の火事"とはいえないのかもしれない──。