帰りの会、アニメ『暗殺教室』再放送 第3弾EDテーマ「スピカ」を配信リリース！Music Videoも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ネットを中心に活動中の正体不明の4人組バンド “帰りの会” が、フジテレビにて2025年4月より放送中のアニメ『暗殺教室』再放送 第3弾EDテーマに決定した新曲「スピカ」を配信リリースし、Music Videoも公開となった。

「スピカ」は、アニメ『暗殺教室』のために描き下ろした楽曲。圧倒的な疾走力とボーカル・春原染の儚くも芯のある歌声が夜空に輝きまくるような、帰りの会の圧倒的な代表曲となるキラーチューンに仕上がっている。

公開されたMusic Videoはアニメーター・fussoと、映像作家・Hakua Oeの共作による映像に仕上がっている。実写一人称視点×アニメーションを採用したMusic Videoでは、少女の視点を通して「スピカ」の世界に入り込んでもらえるように、夜の学校をさまよう謎の光のツルを追いかけ、学校の様々な場所をめぐっていく。観る人それぞれの記憶や感情を重ねながら、「スピカ」という楽曲の世界観を等身大の感覚で体感してほしい。

アニメ『暗殺教室』は、原作が「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超えており、今なお多くのファンを虜にし続けている人気マンガ。2015年1月よりフジテレビほかにてアニメが放送され、2025年で放送10周年を迎え、それを記念したプロジェクトとして、『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』が始動。

プロジェクトの柱となるアニバーサリー企画として、2025年4月よりアニメ「暗殺教室」全47話がフジテレビほかにて1年かけて再放送中。更にこれまで映像化されなかった原作エピソードが完全新規制作されて描かれる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が2026年3月20日(金)に公開される。

＜メンバーコメント＞

この曲は、アニメ『暗殺教室』のために制作した楽曲です。

「卒業」「別れ」を主軸に、その先の希望まで描きたいという願いを込めて作りました。

スピカとは夜空で最も明るい一等星のひとつで、春の大三角を形作る星です。

春になってさまざまな別れを経験する誰かと誰かが、再び出会うための目印のように輝く曲になるといいなと思っています。（やまもと）

●リリース情報

NEW SINGLE

『スピカ』

配信中

配信リンクはこちら

https://kaerinokai.lnk.to/Spica

●作品情報

アニメ「暗殺教室」



第2期再放送 10月2日（木）より放送中！

フジテレビ：毎週木曜25:45-26:15枠

カンテレ：毎週木曜26:45-27:15枠

BSフジ：毎週火曜24:00-24:30枠

※放送日時は変更となる場合がございます。

※TVer、FODにて放送翌日正午より1週間見逃し配信

劇場版「暗殺教室」みんなの時間

2026年3月20日(金)全国公開

【STAFF】

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

原作：「暗殺教室」松井優征（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：北村真咲

脚本：上江洲誠

キャラクターデザイン：樋上あや

メインテーマ：佐藤直紀

音楽：出羽良彰 石塚徹

アニメーション制作：Lerche

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

製作：アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

【CAST】

殺せんせー：福山潤

烏間惟臣：杉田智和

イリーナ・イェラビッチ：伊藤静

潮田渚／蛍：渕上舞

茅野カエデ：洲崎綾

赤羽業：岡本信彦

ほか

＜帰りの会 プロフィール＞

2020年に8月1日突如活動開始した正体不明の4人組ロックバンド。

各々が個々で音楽活動を行っていた中、インターネットを経由で結成し、顔出しはせずビジュアルが謎に包まれている正体不明のバンドである。

映像喚起力の高いサウンドと歌詞、ボーカル・春原染の儚くも芯のある歌声がネットを中心に注目を集める。

2023年12月15日には渋谷TOKIO TOKYOにて初ライブとなる”帰りの会 1st one-man live『はじまりの合図』”を開催するとチケットが開催2ヶ月前にSOLD OUTし、翌年に追加公演を開催するとそちらも開催を2ヶ月前にして SOLD OUT を記録。

まさに今大注目のロックバンド。

関連リンク

アニメ「暗殺教室」公式サイト

https://ansatsu-anime.com/

帰りの会 X

https://x.com/kaeri_no_kai