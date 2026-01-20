「みそチーズ味」や「中華風」なら間違いナシ！白菜の煮込み料理2品【山本ゆりさんの冬野菜おかず】
大物冬野菜、と聞いてまず頭に浮かぶのが、白菜。1玉買うとなかなか使い切れなくて、野菜室を占領中…という声も多いため、大人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんに、白菜の大量消費レシピを聞いてみました。すると紹介されたのが、この煮込み料理2品。冬の味覚を満喫しましょう！
▷山本ゆりさん
料理コラムニスト。大阪生まれ&在住。どこにでもある材料でできるレシピと日常の話をつづったブログ「含み笑いのカフェごはん『syunkon』」を気まぐれ更新中。『syunkonカフェごはん』シリーズのほか、著書多数。雑誌、テレビなどで活躍中。
■豚バラと白菜のクリーム煮
みそとチーズのハーモニーにめちゃくちゃハマる！
【材料・2人分】＊1人分418kcal／塩分1.8g
・白菜・・・ 1/5〜1/4株（約350g）
・豚バラ薄切り肉 ・・・100g
・牛乳・・・ １と1/2カップ
・ピザ用チーズ ・・・20g
・おろしにんにく（チューブ）・・・ 2cm
塩 こしょう バター（またはマーガリン） 小麦粉 みそ 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．白菜は3cm幅に切る。豚肉は4cm幅に切り、塩、こしょう各少々をふる。
2．フライパンに豚肉、にんにくを入れてからめ、バター10gを加えて中火にかける。からめながら炒め、肉の色が変わったら白菜を加えて炒め合わせる。軽くしんなりしたら小麦粉大さじ2をふり入れて炒め、牛乳を加えて混ぜる。弱めの中火にし、約5分煮る。
3．火を止めてみそ大さじ1、ピザ用チーズを加え、弱火にかけて約1分煮る。器に盛り、粗びき黒こしょう適量をふる。
「みそは牛乳と反応して分離しやすいので、具が煮えてから火を止めて加えて。そのあともグツグツ煮込まず、温まったら火を止めます」（山本さん）
■ひき肉と白菜のピリ辛煮
軽いとろみで冷えた体も温まる
【材料・2〜3人分】＊1人分186kcal／塩分2.8g
・白菜・・・ 1/6株（約300g）
・合いびき肉（または豚ひき肉）・・・150g
・にんじん・・・1/3本（約50g）
・おろしにんにく、おろししょうが（いずれもチューブ）・・・ 各2cm
・豆板醤 ・・・小さじ1/2
■A＜混ぜる＞
└とりガラスープの素、しょうゆ ・・・各大さじ１
└砂糖・・・ 小さじ1
└水 ・・・２と1/2カップ
■水溶き片栗粉
└片栗粉 ・・・大さじ1
└水 ・・・大さじ2
ごま油 塩 こしょう
【作り方】
1．白菜は3cm幅に切る。にんじんは細切りにする。
2．フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、ひき肉、にんにく、しょうが、豆板醤を炒める。肉の色が変わったら、白菜、にんじんを加えて炒め合わせる。
3．油がまわったらAを加えてふたをし、やわらかくなるまで5〜6分煮る。火を止めて水溶き片栗粉を回し入れ、再び中火にかけて混ぜながら約1分煮る。塩、こしょうで味をととのえる。
＊ ＊ ＊
山本さんによると「『豚バラと白菜のクリーム煮』はご飯にかけて食べたくなる味。クリーム煮なので子どもにも人気です」とのこと。「ひき肉と白菜のピリ辛煮」は、好みで豆板醤の分量を増やすと大人味になりますし、抜いても十分おいしいそうですよ！
