「ジムには11年通っていない」後藤真希、色っぽキャミ姿で美ボディ披露！ 「みずみずしい艶っぽさ」
美容誌『VOCE』（講談社）の公式Instagramは6月18日、投稿を更新。元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんの色っぽいモデルショットを公開しました。
【写真】後藤真希の美ボディ
また「『ジムには11年通っていない』という意外な事実は、自分と素直に向き合った先で見つけた答えなのだとか」ともつづった同アカウント。「誰もが憧れる生命力あふれるヘルシーボディの秘訣をVOCE Webで深掘り」しているようです。
(文:多町野 望)
【写真】後藤真希の美ボディ
「生命力あふれるヘルシーボディ」同アカウントは「年齢を重ねるほどに、みずみずしい艶っぽさとしなやかな曲線美が増していく後藤真希さん」とつづり、1枚の写真を投稿。色っぽい表情を見せた、後藤さんのモデルショットです。サテン素材のキャミソールを身にまとい、床に座っています。すらりと伸びた美しい脚のラインと、しなやかなボディラインが際立っています。
「rall+の取材のときの衣装」後藤さんは自身のInstagramで、美しい姿を多数披露しています。10日には「rall+の取材のときの衣装 ラルカラ〜」とつづり、スタイルの良さが際立つコーディネートを公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)