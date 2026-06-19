Rosemの新作ランジェリー登場♡花火のように輝く夏限定カラーに注目

モデル・タレントとしてZ世代から高い支持を集める伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、夏のきらめきを表現した新作ランジェリーが登場します。2026年6月18日（木）19時より公式オンラインストアで販売開始。花火のように華やかな輝きと女性らしさを兼ね備えた2つのカラーが、夏のおしゃれ気分をさらに盛り上げてくれます♡

夏の日差しに映えるスパークルイエロー

まず注目したいのは「スパークルイエロー」。

夏の日差しをたっぷり浴びたような明るく華やかなカラーが魅力の一着です。身に纏うだけで気分まで前向きになれるようなカラーリングで、ヘルシーな色気と洗練された印象を演出してくれます。

特に目を引くのは胸元でクロスする谷間コードのデザイン。明るく元気な印象のカラーでありながら、女性らしい色っぽさをさりげなく引き立てる絶妙なバランスが魅力です。

カラーはスパークルイエロー。ブラサイズはA～Gカップ、アンダーバスト65～75に対応しています。ショーツはMサイズ（ヒップ87～95cm）で、EFG75のみLサイズ（ヒップ92～100cm）を展開。価格は4,180円（税込）です。

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花火のように華やかなスパークルラベンダー

もう一つの新作は「スパークルラベンダー」。

肌を美しく見せてくれるやわらかなラベンダーカラーが、透明感と上品な女性らしさを引き立てます。繊細な百合の刺繍とラメ糸の輝きが施されており、まるで夜空を彩る花火のような華やかさを感じられるデザインです。

特別な日だけでなく、自分自身の気分を高めたい日にも選びたくなるロマンティックな一着。ひと夏の思い出を彩るような特別感が魅力です。

またショーツデザインにもこだわりが詰まっています。Tバックはサイドを華奢なコード仕様にすることで、よりセクシーな印象に。

フルバックタイプはサイドレースをあしらい、普段使いしやすい可愛らしさをプラスしています。

カラーはスパークルラベンダー。ブラサイズはA～Gカップ、アンダーバスト65～75に対応。

ショーツはMサイズ（ヒップ87～95cm）、EFG75のみLサイズ（ヒップ92～100cm）を展開しています。価格は4,180円（税込）です。

この夏だけの特別なときめきを

今回のRosem新作コレクションは、夏の輝きや高揚感をランジェリーで表現した特別なラインナップです。

明るくフレッシュなスパークルイエローと、花火のように幻想的なスパークルラベンダーは、それぞれ異なる魅力で女性らしさを引き立ててくれます。

サイズ展開も豊富なので、自分にぴったりの一着が見つかるはず。この夏はRosemのランジェリーで、内側から気分が上がるおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♪