「To LOVEる ダークネス」よりキュートなルームウェア姿のナナがプライズフィギュア「Desktop Cute」に登場決定！
【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～ルームウェアver.～】 展開日：未定
タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～ルームウェアver.～」の商品化決定を発表した。展開日は未定。
本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、ルームウェア姿の「ナナ」を、同社のプライズフィギュア「Desktop Cute（デスクトップキュート）」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品が発表され、ピンク色のキュートなルームウェアを着用したナナの姿を一足先に確認することができる。
【速報‼️】Desktop Cute (デスクトップキュート)フィギュアより- タイトートイズ (@Taito_Toys) January 16, 2026
『To LOVEるダークネス』の #ナナ がキュートなルームウェア姿で登場決定❣
可愛さを身近に感じられる、座りポーズのフィギュアシリーズです❤
続報をお楽しみに！#ToLOVEるダークネス #toloveru_d pic.twitter.com/Q1nTF16G09
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社